Déconfinement : un médecin strasbourgeois invite à retrouver ses proches "sans anxiété"

Retrouver sa famille et ses amis après des semaines cloîtré à la maison. C'est ce qui attend de nombreux Français ce week-end du 16 mai, le premier depuis le début du déconfinement. Des retrouvailles qui peuvent en angoisser certains. Mais pour Claude Bronner, médecin à Strasbourg et président du syndicat Union généraliste, "il faut arrêter avec l'anxiété" et retrouver ses amis et sa famille "de bon coeur!". Le risque de contamination "pour les personnes jeunes est quand même limité", rappelle Claude Bronner, qui appelle dans le même temps à "protéger les aînés", plus fragiles face au coronavirus.

Je suis pour qu'on y aille de bon coeur! Claude Bronner, médecin strasbourgeois

Claude Bronner rappelle tout de même qu'il faut se protéger, grâce aux gestes barrière comme"éviter les embrassades", "faire l'apéro dehors puisque le gros des contaminations se fait dans des pièces fermées". Dernière recommandation du médecin : la personne qui organise l'apéritif peut mettre à disposition du gel hydroalcoolique, "et chacun peut être invité à se rincer les mains de temps en temps."

En Alsace, département classé en rouge, vous ne pourrez pas retrouver vos proches dans les parcs et jardins, toujours fermés. De plus, les rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public sont interdits. Ils sont en revanche autorisés dans les espaces privés.