Déconfinement : un nouveau cluster détecté à Marseille

On est loin de s’être débarrassé du coronavirus. À Marseille, les autorités viennent d’identifier un nouveau "cluster" ou foyer de contamination. Le premier depuis le début du déconfinement. Trois sans abris ont été testés positifs. Ils étaient hébergés dans un centre social. Et ça pourrait faire tâcher d’huile. C’est ce qui inquiète l’Agence régionale de Santé.

En effet, sur les 160 SDF pris en charge dans le centre social, seuls 38 ont accepté de se faire dépister pour l’instant. Et donc, pour trois d’entre eux, les prélèvements se sont révélés positifs. Ils ont bénéficié de tests nasaux. Les résultats de ces tests virologiques (appelés PCR) sont tombés le 12 mai dernier. Et depuis, les malades ont eu le choix : isolement ou non.

De leur côté, des associations ont mené une enquête épidémiologique pour savoir avec qui les malades ont pu être en contact. Des distributions de masques sont également organisées. L’objectif, indique l’Agence régionale de Santé Paca, est de casser le plus vite possible la chaîne de transmission du virus. C’est pourquoi une nouvelle séance de dépistages est prévue cette semaine.