Déconfinement : un plan pour favoriser l'usage du vélo à Amiens

Un plan de déplacement pour faciliter l'usage du vélo dans les rues d'Amiens. Il a été validé en bureau municipal dans le cadre du déconfinement. La ville et la Métropole sont parties du principe que les habitudes de déplacement vont certainement être modifiées à partir du 11 mai . Selon Brigitte Fouré, le maire d'Amiens, "par crainte de la propagation du virus, il est possible de nombreuses personnes privilégient la voiture au détriment du bus et que d’autres se mettent au vélo."

Des mesures pour faciliter l'accès aux vélos

L’abonnement à Vélam, le service de vélos en libre-service, sera gratuit jusqu’au 31 août. La première heure sera offerte aux utilisateurs (au lieu de 30 minutes actuellement).

Le service de location de vélos Buscyclette, fermé pendant le confinement, va rouvrir ses portes place de la gare. Une offre d’essai gratuite sera mise en place jusqu’au 31 juillet.

Amiens Métropole a aussi commandé 400 nouveaux vélos à assistance électrique qui viendront s'ajouter aux 1000 vélos électriques déjà mis en circulation par Buscyclette. 80 de ces nouveaux vélos devraient être opérationnels d’ici la fin de la semaine prochaine.

Si vous voulez faire vérifier votre propre vélo, Buscyclette proposera également un service de pré-diagnostique de l’état des vélos des particuliers. Une liste de réparateurs de vélos agréés pour pouvoir bénéficier de la prime de 50 euros proposée par l'Etat dans le cadre du déconfinement sera disponible sur place.

Enfin, le Centre Communal d’Action Sociale proposera à la vente les vélos de Buscyclette qui ont été amortis à des tarifs préférentiels aux personnes en difficulté.

Des aménagements pour rendre la circulation des vélos plus facile

Amiens Métropole va mettre en place des aménagements provisoires pour faciliter l’accès des vélos au centre-ville par les axes Nord-sud et Est-ouest.

Par exemple, la route de Paris sera praticable en voiture dans le sens de la descente et la rue St-Honoré dans le sens de la montée. Les voies laissées libres seront réservées aux bus et aux vélos. Dans le même esprit, la rue de Verdun sera autorisée aux voitures dans le sens Camon-Amiens et la rue Dejean dans le sens Amiens-Camon. Au total, une dizaine d'aménagements provisoires vont être réalisés (voir carte).

Brigitte Fouré, le maire d'Amiens, précise que certains de ces aménagements "pourraient devenir pérennes si ils s’avèrent positifs"

La carte des nouveaux aménagements cyclables - Amiens Métropole

Un parking vélo avec des arceaux sera également installé sur le parvis de la Maison de la Culture.

Alain Gest, le président d'Amiens Métropole a détaillé ce nouveau plan vélo sur France Bleu Picardie. Ecoutez son interview en intégralité ci-dessous :