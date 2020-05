Déconfinement : y aura-t-il une deuxième vague ?

Ce jeudi 20 mai 2020, 83 personnes sont mortes du coronavirus en France. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser, ils étaient 1.700 ce jeudi soir. Après deux semaines déconfinées, on est repassés sous la barre des 2.000 lits occupés en réa, le niveau d'avant-crise. Il y a donc moins de pression sur le système hospitalier, mais les autorités sanitaires restent en alerte dans la perspective attendue d'une deuxième vague.

Une deuxième vague inévitable ?

Médecins et autorités sanitaires prévoient une nouvelle propagation d'ampleur du coronavirus. Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle vague, mais "quand et de quelle ampleur".

Peu de personnes, selon l'agence, ont été exposées au Covid-19 en Europe. On pourrait donc ne jamais atteindre le seuil d'immunité collective, pour enrayer définitivement l'épidémie.

De son côté l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu la semaine dernière : le virus ne disparaîtra peut-être jamais.

Des chercheurs sceptiques

Mais parmi les experts, certains ne croit pas à une nouvelle flambée du coronavirus. D'abord parce que la tension continue de décroître dans les hôpitaux. Ce jeudi, le médecin urgentiste Patrick Pelloux indiquait qu'"a priori il n'y a pas de signe de deuxième vague sur Paris."

Selon le professeur marseillais Didier Raoult, "Il n'y a nulle part une deuxième vague", tout au plus "quelques cas sporadiques".

Des chercheurs avancent aussi qu'une partie de la population pourrait ne pas être sensible au coronavirus. Selon eux, certaines personnes développent d'autres anticorps qui peuvent stopper la contamination. Mais ils reconnaissent que c'est difficile à vérifier.

Une question de prévention

Au-delà du débat scientifique, les autorités sanitaires prônent la prévention. Le virus se propage sans doute plus vite depuis le déconfinement. On saura plus précisément à quelle vitesse grâce aux contrôles et tests, dans les prochaines semaines.

Ce qui ne doit pas être mis en cause, c'est le respect des gestes barrières. Une deuxième vague ne serait pas forcément désastreuse si l'on se protège.