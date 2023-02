Découverte à la grotte Mandrin : Sapiens utilisait déjà des armes il y a 54 000 ans en Europe

Les Homo sapiens utilisaient déjà des armes à propulsion il y a 54 000 ans ! En Europe, les vestiges d'arcs connus remontaient jusque-là, à 10 voire 12 000 ans. En Afrique, l’utilisation d’arcs et de flèches a été documentée remontant à 70 000 ans. Les découvertes réalisées dans la grotte Mandrin de Malataverne depuis les années 90 et les travaux d'une chercheuse au CNRS récemment publiés dans la revue Science Advances permettent de conclure que nos ancêtres sont arrivés en Europe avec cette innovation bien plus tôt que ce nous pensions.

Des centaines de pointes retrouvées dans la grotte Mandrin

Depuis 1998, la couche E de la grotte Mandrin (correspondant à la période de 54 000 ans), révèle ses secrets. Un niveau étrange juge, en 2004, le paléoanthropologue Ludovic Slimak. En 2004, les scientifiques considèrent que ce niveau correspond à un territoire totalement Néandertaliens. Finalement les recherches ont ensuite permis de comprendre que Sapiens était déjà arrivé en Europe et dans la Drôme lors de cette période.

Les pointes retrouvées dans la grotte Mandrin de Malataverne sont extrêmement fines et bien taillées. - Laure Metz (CNRS)

"D'un coup, en fouillant ce niveau, des centaines et des centaines de pointes apparaissent" s'émerveille Laure Metz co-autrice de l'étude publiée dans Science Advances. Les pointes ne sont pas plus grosses qu'une pièce d'un centime, elles sont fines, extrêmement bien taillées. Les chercheurs s'interrogent, elles ne correspondent pas aux objets utilisés par l'homme de Neandertal et normalement selon Laure Metz "jamais nous ne trouvons autant de pointes dans un seul niveau".

Nos ancêtres utilisaient déjà des armes il y a 54 000 ans

Le paléoanthropologue Ludovic Slimak se dirige en 2009 vers Laure Metz spécialisée dans les armes anciennes. "Il me dit, est-ce que tu peux me dire pourquoi et comment ces pointes se sont fracturées ?". La chercheuse se lance alors dans plusieurs expérimentations. Avec ces répliques, elle coupe des peaux, taille du bois pour réaliser des flèches. Ce n'est qu'après, qu'elle comprend que ces pointes ont pu servir pour la chasse.

Les armes de Sapiens reproduites par les chercheurs. - Laure Metz (CNRS)

En recréant les outils retrouvés dans la grotte, la spécialiste va reproduire des activités de chasse. "Après avoir tiré avec des pointes expérimentales sur des animaux morts, ces dernières vont avoir un choc violent avec l'os de la bête. À ce moment-là j'ai une fracture identique avec ce que j'ai archéologiquement et là je comprends que nous sommes fasses à des armes."

Des armes que n'utilisait pas l'homme de Néandertal

Des dents retrouvées dans la grotte Mandrin avaient déjà permis de révéler qu'il y a 54 000 ans, le Sapiens était déjà arrivé en Europe. C'est donc munis d'arcs et de flèches qu'ils sont arrivés en France sur le même territoire que l'homme de Neandertal. Des armes à propulsion qui ont pu donner un avantage à nos ancêtres face à l'autre espèce.

Cette innovation, l'homme de Neandertal ne s'en est pas emparée. Pour Laure Metz c'est le poids des traditions qui a joué "pendant 10 000 ans, l'homme de Neandertal n'a pas adapté cette nouvelle technique d'armes qui était pourtant bien plus efficace. Ils ont décidé de garder leur propre tradition à eux, ce sont des choix sociaux." L'homme de Neandertal s'est éteint il y a environ 30 000 ans."