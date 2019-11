Découverte exceptionnelle à Saint-Memmie : une quarantaine de squelettes datant de 5.000 ans mis au jour

Saint-Memmie, France

C'est sur un terrain de 5.000 mètres carrés, où doit être construit un magasin Lidl, que la découverte a eu lieu : un hypogée néolithique (vers 3.500 à 3.000 ans avant notre ère). Les hypogées sont des monuments funéraires emblématiques en archéologie, mais celui-ci est particulièrement exceptionnel "de part sa conservation", précise Isabelle Richard, archéologue anthropologue, qui avoue : "C'est la plus belle découverte de ma carrière. On ne découvre pas ça tous les jours !"

Un hypogée se compose d'un couloir en légère pente, menant à une antichambre qui permettait d'accéder à la chambre funéraire par une sorte de hublot étroit. Plus de 2.000 os ont déjà été retrouvés dans cette tombe collective de 6m², ce qui permet de penser qu'au moins une quarantaine de personnes sont enterrées là : "Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants", précise Isabelle Richard "et certains ont été mis là avec leurs objets personnels comme des bijoux ou des outils".

Avec les corps, des objets ont également été retrouvés dans cet hypogée de St Memmie © Radio France - Aurélie Jacquand

Certains corps ont été enterrés avec des bijoux, comme ce collier entouré en rouge © Radio France - Aurélie Jacquand

Souvent directement creusés dans la craie, les hypogées ne sont pas rares dans le département de la Marne. Celui découvert à Saint-Memmie devrait permettre de comprendre le fonctionnement exact de ce genre de monument funéraire, mais pour cela, il faut reconstituer au mieux les squelettes : "Plus on a d'éléments du squelette, plus on peut donner d'informations sur la personne", explique Stéphanie, "on peut lui donner un âge, un sexe, mais aussi savoir s'il avait des pathologies donc savoir si ces personnes avaient des statuts différents ou même s'ils étaient de la même famille par exemple".

Les fouilles doivent encore durer un mois, avant que le magasin Lidl de Saint-Memmie puisse être construit, mais ensuite les analyses en laboratoire devraient durer environ deux ans.