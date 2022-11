Découvrez les 10 médecins azuréens les plus innovants de l'année

C'est quoi les Palmes de la Médecine ?

Depuis 4 ans un jury de professionnels et d'experts de la santé azuréens se réunit pour identifier les médecins et professionnels de santé qui se distinguent par leur engagement et leur savoir faire. L'idée est de valoriser de nouvelles approches du soin, des initiatives, des méthodes, des résultats de recherche. Les Palmes de la Médecine sont en partenariat avec COTE magazine , la Métropole Nice Côte d'Azur, la Ville de Nice, l'Université Côte d'Azur et la Faculté de Médecine ainsi que le CHU de Nice. L'événement est également soutenu par le Centre Cardiothoracique de Monaco, le Centre des Hautes Énergies de Nice, Eurofins, la Banque Populaire Méditerranée, France 3 Côte d'Azur, France Bleu Azur et Le Negresco.

Les 10 personnalités repérées en 2022

Palme Accompagnement des patients : Docteur Jean Michel Cucchi. Médecin radiologue / Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco. Il milite pour plus de temps en consultation avec les patients et a contribué à améliorer leur prise en charge face à la Covid-19.

Palme E-santé et Intelligence Artificielle : Docteur Fabien Rolland. Pneumologue / CH Cannes imagine un quizz médical gratuit pour les pneumologues du monde entier. Son application "PneumoQuizz" a aussi gagné le premier prix national de la Fédération des Hôpitaux de France.

Palme Carrière : Docteur Jean-Marie Salvadori. Médecine interne et Président Institut Arnault Tzanck, il oeuvre désormais entre autres pour le don du sang. Une carrière au service d'un établissement de santé et ses deux pôles à Saint-Laurent-Du-Var et Mougins.

Palme Carrière : Docteur Véronique Mondain. Infectiologue et responsable du service de médecine intégrative au CHU de Nice. Elle est en lien avec tous les services du CHU de Nice pour faciliter le diagnostic et contribuer au bon usage des antibiotiques. Pionnière de la médecine intégrative plus centrée sur le patient.

Palme de la prévention : Docteur Claude Jean Mariottini. Cardiologue à l'Institut Arnault Tzanck à Saint-Laurent-Du-Var, il œuvre pour l'installation de défibrillateurs automatisés externes, notamment grâce aux concerts de son groupe de classic rock.

Palme de la recherche Clinique junior : Docteur Benjamin Essayagh. Cardiologue au CH de Cannes. Chercheur en imagerie cardiovasculaire d'Europe, ce médecin promeut la santé en combinant recherche et pratique clinique à Cannes.

Palme de la recherche clinique senior : Docteur Jean Baqué. Radiologue à la polyclinique Saint George de Nice. Il utilise la radiologie interventionnelle dans le traitement de fibromes utérins et d'adénomes prostatiques et ce de façon "mini-invasive".

Palme Situation Sanitaire exceptionnelle : Madame Laurence Serrandour. Infirmière puis Cadre de Santé à la Ville de Nice. Elle a contribué à coordonner les centres de vaccination de la ville de Nice face à la Covid-19 et a rejoint depuis l'Agence de Sécurité Sanitaire, Environnementale et de gestion des risques de la Métropole.

Palme Santé et environnement : Professeur Patrick Fénichel. Endocrinologue au CHU de Nice et Faculté de Médecine de Nice. Ce spécialiste de la biologie de la reproduction, gynécologue-endocrinologue est engagé depuis près de 15 ans dans la médecine environnementale et l'étude des perturbateurs endocriniens.

Prix spécial du Jury : Professeur Patrick Rampal. Professeur de gastroentérologie et ancien doyen de la Faculté de Médecine de Nice. Il est aujourd'hui le président du Centre Scientifique de Monaco, le CSM. Selon lui la santé devient un concept multidisciplinaire.

Découvrez les portraits de ces azuréens dans le numéro spécial "COTE Palmes de la Médecine 2022" .

Assistez à une conférence gratuite ce jeudi 8 décembre à Nice

Découvrez lors d'un échange simple, clair et convivial comment le numérique et l'intelligence artificielle est au service de la santé.

Le Pr Pierre Marty (Président du jury des Palmes de la Médecine) et le Dr Sylvia Benzaken (Secrétaire générale) animent ce moment d'échange avec :

Dr Jean Marc Bereder, Chirurgien Oncologue. Coordonnateur de Centre de compétences des cancers rares du péritoine. Expert au Collège du Numérique en Santé de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) et membre du conseil scientifique AI for Health. « Le médecin à l’heure du numérique »

Dr Fabien Rolland, Pneumologue au Centre hospitalier de Cannes, a mis au point une application gratuite regroupant 7000 questions sur 17 thèmes de la pneumologie. « Améliorer l’organisation des soins grâce au numérique »

Dr Antoine Tran, Chef de service adjoint des urgences pédiatriques du CHU Lenval, spécialisé en recherche clinique et santé publique, il plaide pour une coordination accrue des données via l’intelligence artificielle. « Compétences et formation pour l’usage du numérique en santé »

Pr Pascal Staccini, Professeur de Santé Publique spécialisé en Biostatistique et Informatique de Santé, Directeur de l’URE RETINES, Directeur du Master « Ingénierie de la Santé », Directeur Adjoint Graduate School HEALTHY, Université Côte d’Azur.

Quand ? Jeudi 8 décembre de 16h à 18h

Où ? Au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice