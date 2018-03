A Gonfreville l'Orcher, près du Havre, le centre social propose des massages pour bébés, dès 1 mois. Traditionnels en Asie ou en Afrique, ces massages se développent de plus en plus en France. Les bienfaits pour le bébé sont nombreux : sur le sommeil, les troubles digestifs et le développement.

Connaissez-vous les massages pour bébés ? En Asie ou en Afrique, c'est une tradition... On s'y intérèsse sur France Bleu Normandie, parce que les massages pour bébés, dés 1 mois, peuvent être très bénéfiques : bienfait sur le sommeil, sur les troubles gastriques et digestifs et évidemment cela créée une relation particulière entre parents et bébés.

A Gonfreville l'Orcher, près du Havre, un atelier massage bébé au centre social

Camille maman de 28 ans et Maé son fils de 5 mois et demi participe à l'atelier :

C'est pour avoir un petit moment privilégié avec lui [...]après le massage il est aussi beaucoup plus relaxé et il s'endort plus facilement "

Céline Grangier encadre les parents lors de l'atelier, elle pratique les massages pour bébés depuis plus de 30 ans :

Pour certains bébés le premier massage se passe très bien, ils se détendent, pour d'autres c'est un peu compliqué au début parce qu'il y a eu difficulté lors de la naissance ou de la grossesse"

Après une séance découverte gratuite, la plupart des mamans et des papas s'acquittent des 2€ hebdomadaire et renouvelle l'expérience.