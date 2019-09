DÉCRYPTAGE - Les détonations des avions qui passent le mur du son dans les Landes

Département Landes, France

C'est un bruit qu'on a l'habitude d'entendre dans les Landes, une détonation d'un avion militaire qui passe le mur du son. Même si on a l'habitude, ça ne veut pas dire que c'est un événement qui arrive tous les jours, au contraire. D'après le commandant Rouillé de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, on n'entend pas " 90 % des exercices d'avions qui passent le mur du son".

Il faut plusieurs conditions pour que l'on entende un avion qui passe le mur du son

Déjà, il faut des conditions météorologiques et une pression atmosphérique particulières pour que l'on entende l'avion qui passe le mur du son. Généralement quand il fait beau, avec une température spécifique.

L'avion de chasse vole à plus de 10 kilomètres d'altitude et à une vitesse entre 800 et 1 000 km/h. C'est lorsque l'avion rattrape la vitesse du son du réacteur que l'on va entendre ce bruit fort, ce "boum".

Il y a une réglementation particulière

Les avions supersoniques, ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est limité par un organisme qui se trouve à Lyon. C'est eux qui décident où s'entraînent les pilotes des avions de chasses en France, en fait, ils existent des couloirs aériens dans tout le pays et il y en a un qui passe juste au dessus des Landes.

Il faut savoir que l'on peut entendre le bruit sur 5, 10 voir 50 kilomètres, tout dépend l'exercice du pilote. L'avion de chasse ne passe pas en vitesse supersonique, uniquement, en ligne droite, il peut le faire aussi en virage.

La plupart des exercices se font au-dessus de l'eau

Les pilotes d'avions de chasse font tout pour essayer de gêner le moins possible la population. La grande majorité des entraînements se font dans le Golfe de Gascogne ou au-dessus de la mer méditerranée et là, on est certain d'être tranquille.