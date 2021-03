"Deep Time" en Ariège : visitez le lieu de vie des 15 volontaires qui passent 40 jours dans une grotte

Ce dimanche, à 20h, les 15 participants de la folle aventure "Deep Time" ont fait leurs adieux pour 40 jours à la vie normale. Ils se sont portés volontaires pour cette expédition hors du commun, dont l'objectif est de tester les capacités d'adaptation du corps humain à une perte totale de repère. Plus de lumière du jour, plus d'heure, plus de contact avec le monde extérieur... France Bleu Occitanie vous fait découvrir le nouveau lieu de vie de ces aventuriers.

Un espace de vie commun et des lieux isolés pour dormir

Plusieurs centaines de mètres carrés, des hauteurs de plafond à en avoir le vertige et un décor évidemment époustouflant entre les stalagmites et les stalactites. Il faudra faire, en revanche avec les 95% d'humidité et les 10 petits degrés seulement.

15 volontaires sont descendus au coeur de la grotte de Lombrives, pour y rester 40 jours © Radio France - Flora Midy

A un kilomètre de la porte qui restera fermée pendant 40 jours, tout en haut des escaliers très glissants, est nichée une immense salle de vie commune. Il y a une table de pique nique avec autour 15 sièges pliables. Les aventuriers bénéficient d'une cuisinière électrique mais il faudra pédaler pour la faire fonctionner. Le tout posé sur un beau parquet, pour protéger le sol du site historique, mais aussi pour apporter un peu de chaleur à ce lieu plutôt hostile.

Les gros bidons bleus sont chargés en nourriture : des pâtes, du riz, des légumes... et des bonbons, pour adoucir la vie dans la grotte et garder les petits plaisirs du quotidien.

4 tonnes d'équipement

Plus loin, ce sont les chambres, restées secrètes. Elles représentent le seul lieu d'intimité pour les 15 équipiers, qui dormiront dans des tentes. Au total, l'équipement de la base pèse 4 tonnes, qu'il a fallu charrier jusqu'aux tréfonds de la terre.

La pièce principale commune, où les 15 aventuriers pourront cuisiner et manger. © Radio France - Flora Midy

Le temps passera-t-il lentement? Ou au contraire très rapidement ? Les réponses et les conclusions de cette expédition, ce sera dans 40 jours exactement.