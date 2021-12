Défense de l'hôpital public : 300 personnes manifestent ce samedi devant le CH de Laval

300 personnes, selon les syndicats, se sont rassemblées devant l'hôpital de Laval ce samedi vers 10 heures 30. Ils répondent à un appel national pour la défense de l'hôpital public ce 4 décembre. Une délégation mayennaise se rend elle à Paris pour défiler avec les organisations nationale et être reçue au ministère, elle veut de son côté porter aux oreilles du ministre ses réserves sur le projet de réorganisation des centres hospitaliers de Laval et Mayenne.

Des revendications mayennaises, portées au niveau national

Parti de la Mayenne, le mouvement du 4 décembre a pris de l'ampleur. Des rassemblements sont prévus partout en France pour défendre l'hôpital public, dénoncer les conditions de travail et le manque de personnel. À l'origine, la date a été fixée par l'association des usagers des hôpitaux mayennais Audace 53 et le syndicat FO en Mayenne pour dénoncer le plan de réorganisation des hôpitaux de Laval et Mayenne qui entrainerait des suppression de services dans ce dernier.

Rapidement, d'autres organisations sont venues se greffer au mouvement, devenu national et élargi à la défense de l'hôpital public. C'est à ce titre qu'une manifestation était organisée ce matin devant le CH de Laval, à l'appel de la CGT. Riverains, patients, commerçants et soignants, venus de toute la région, 300 personnes selon la CGT se sont rassemblées en milieu de matinée.