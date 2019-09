Défi Alésia trail : bénéficiaires du RSA et travailleurs sociaux vont courir ensemble

Dijon, France

Ce dimanche, les bénéficiaires seront une trentaine à s'élancer au départ de la Rikikix, 8 km autour d'Alise Sainte Reine. Pour certaines concurrentes, ce sera leur première course. C'est le cas de Lydia, une néo-dijonnaise qui pour des raisons de santé devait se mettre au sport. " L'objectif pour moi, c'est de me maintenir en forme et aussi de rencontrer des assistantes sociales autrement que derrière un bureau. On les voit d'une autre manière" affirme Lydia.

Nadia, Valérie, Ophélie et Lydia fin prêtes pour le trail d'Alésia © Radio France - Stéphane Parry

Collants, baskets et surtout sourire aux lèvres, Nadia savoure les dernières foulées avec le groupe. Au programme, échauffement, marche et un peu de course à pied. L'idée est d'arriver en forme ce dimanche pour le trail d'Alésia. Un défi sportif très personnel pour Nadia : "commencer un plan d'entraînement et pouvoir l'accomplir, c'est un défi très personnel pour moi et une énorme sensation," lance cette mère de trois enfants.

Seule, Nadia ne se serait pas inscrite au trail d'Alésia. Avec Raphaël, le coach mais aussi Ophélie et Valérie, les assistantes sociales, elle a suivi les trois mois d'entraînements. Une autre façon de travailler pour les travailleurs sociaux. " C'est une vrai bouffée d'oxygène pour nous et notre public. On évoque souvent leur difficultés. Là, on s'appuie sur leurs compétences. Ça nous donne un autre angle à développer pour ces personnes."

Le moment de l'échauffement dans le parc de la Colombière © Radio France - Stéphane Parry

Pour toutes les concurrentes, l'objectif ce dimanche est de finir le défi Alésia trail, et pour les bénéficiaires continuer à pratiquer la course à pied en groupe.