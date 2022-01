VIDÉO - Défi du dry january : "le but, c'est d'interroger son rapport à l'alcool"

En plein "dry january" ou mois de janvier sobre, ce défi qui consiste à ne pas consommer d'alcool pendant tout le mois de janvier, la directrice d'Addictions France en Vaucluse insiste : "l'important est de tenir le plus longtemps". "Et les bénéfices sont assez immédiats", selon Stéphanie Vassas.

Pas une goutte d'alcool en janvier : le "dry january", ou janvier sobre, dure encore jusqu'à la fin du mois. "L'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible et de s'interroger sur soi face au produit", explique ce lundi matin la directrice d'Addictions France en Vaucluse, Stéphanie Vassas, invitée de France Bleu Vaucluse.

France Bleu Vaucluse : À quoi sert exactement ce "dry january" ?

Stéphanie Vassas : Il s'agit vraiment de faire une expérience d'autre chose. Normalement, on est censé ne pas boire de l'alcool, mais pour ceux qui n'arriveraient pas à tenir jusqu'au bout, le fait de consommer ne remet pas en cause le défi. Et ça va permettre surtout de se poser certaines questions. Certaines personnes vont y arriver aisément quand d'autres vont découvrir que ça peut être difficile un mois sans alcool, notamment dans les opportunités festives.

C'est s'interroger, découvrir son rapport à ce produit-là. Et pour les gens qui arrivent à le faire, il y a des bénéfices assez immédiats. Une meilleure qualité du sommeil, une récupération de la concentration, des choses qui ne sont non négligeables dans la vie de tous les jours.

Combien de personnes y participent ?

D'après Santé publique France, il y aurait moins de deux personnes sur dix en France qui participent. C'est une opération qui est quand même beaucoup moins connue que le mois sans tabac. Moi, je pense que comme toute expérience, ça peut servir. Et effectivement, on aurait à gagner que cette opération soit connue massivement auprès des jeunes, puisque les adultes qui se livrent à ce jeu ont peut-être moins de difficulté. Pour les jeunes qui ont une vie sociale souvent beaucoup plus étayée, ça peut être plus compliqué et c'est à cet âge-là qu'il faut se poser les bonnes questions, à savoir la fonction sociale de l'alcool.

Ce n'est peut-être pas aisé, mais il faut aussi être moteur de ça. Et se donner les moyens de faire un défi collectif entre amis, ça peut être intéressant, parce qu'il y a le côté collectif et challenge. Qui sait qui va tenir le plus longtemps, qui va y arriver ? Donc, si un facteur de motivation supplémentaire.

Si on y participe et qu'on boit l'apéro une ou deux fois pendant le mois de janvier, c'est pas grave pour autant ?

Ce n'est pas grave. Il ne faut pas laisser tomber pour autant. On peut se rattraper dès le lendemain. L'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible et de s'interroger sur soi face au produit.

Qu'est-ce qu'une consommation d'alcool raisonnée ?

Il y a des normes. On dit que c'est 10 verres par semaine maximum, mais il doit aussi y avoir 10 jours off dans la semaine, c'est-à-dire totalement sans alcool. La consommation problématique, ce n'est pas seulement la quantité. Ces normes là, c'est plus pour les impacts sanitaires que ça peut avoir sur le côté somatique. Après, nous, nous suivons des patients qui sont malades de l'alcool, mais pas avec des quantités phénoménales non plus. C'est vraiment notre consommation qu'il s'agit d'interroger.

Est-ce que ce défi peut être un révélateur d'un rapport maladif à l'alcool pour certains ?

Oui, il y en a qui s'en rendent compte. Après, entre s'en rendre compte et venir entamer une démarche de soins, il y a quand même encore un fossé. Et nous, au sortir de ce genre d'opération, il y a très peu de gens qui poussent la porte d'un centre de soins.

Aujourd'hui, l'option thérapeutique est vraiment large et j'insiste là dessus quand auparavant, l'unique solution était la fameuse cure. Les gens peuvent venir en ambulatoire dans les centres de soins spécialisés comme Addictions France, il y en a sur tout le territoire pour rencontrer des professionnels dédiés à cette question-là.