Délestage au Mans : l'inquiétude des personnes sous assistance respiratoire

Valérie Beaucé, 55 ans, est atteinte d'une bronchiolite aiguë, une maladie qui l'oblige depuis avril dernier à être constamment alimentée en oxygène par une machine électrique. "Si je n'ai pas cela la nuit, c'est vrai que j'ai dû mal à dormir et à respirer", souffle la quinquagénaire, équipée de deux tubes placés dans le nez au moins 18 heures par jour. En cas de délestage, son assistance respiratoire ne serait alors plus opérationnel, ce qui pourrait lui être fatal : "Je peux suffoquer et puis après quand on a plus d'oxygène on meurt..."

"Cette machine, c'est vitale pour moi"

Si des coupures d'électricité sont appliquées, elles ne dureront que deux heures a insisté le gouvernement, mais cela serait déjà trop long pour Valérie Beaucé, qui peut compter sur une bouteille de secours en cas d'urgence. "Là, j'ai une bouteille qui dure entre deux heures et demie, trois heures. Si la machine tombe en panne, je prends la bouteille, mais après les trois heures, si je n'ai plus d'oxygène, je fais comment ? Donc, moi cela m'inquiète", grimace la patiente.

Valérie Beaucé est considérée comme "patient à haut risque vital". L'Agence régionale de santé (ARS) en comptabilise un peu moins de 200 dans les Pays de la Loire, et aux alentours de 3 800 en France. "Ces patients seront dans tous les cas contactés en personne par Enedis et éventuellement évacués", a assuré ce mardi la Première ministre, qui réagissait aux propos polémiques d'un porte-parole du fournisseur d'énergie qui déclarait sur BFMTV que les patients sous "respirateur" à domicile étaient "délestables, non prioritaires".

Contactée, l'ARS des Pays de la Loire nous indique qu'en cas de délestage les "patients à haut risque vital" seront prévenus à l'avance par Enedis. Une fois informée, ils seront alors équipés d'un dispositif de secours, comme des batteries ou des bouteilles d'oxygène supplémentaires pour supporter les deux heures sans alimentation électrique.

Pour dresser la liste des personnes concernées, l'ARS s'appuie sur les organismes en charge de fournir les équipements nécessaires aux patients. Les personnes sous assistance respiratoire peuvent également se déclarer d'elles même, ou avec l'aide d'un proche. "ENEDIS a une obligation d’information de ces personnes du risque de coupure, mais pas l’obligation de fournir de l’électricité en tout temps", précise l'ARS.