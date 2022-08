Déménagement de la garde ambulancière du Nord-Mayenne, la vie des habitants est en jeu pour la maire du Ham

FBM : les ambulanciers de garde vont déménager de Javron-les-Chapelles à Mayenne dans quelques jours. Vous avez peur que ce déménagement provoque un drame?

Diane Rouland : "Oui, c'est vrai que cette garde est active la nuit de 21 h à 8 h et les jours fériés de 20 heures à 8 heures le lendemain matin, elle a été faite à l'époque, il y a 18 ans, pour avoir 30 minutes d'intervention sur le secteur. Elle couvre 30 communes, c'est-à-dire tout le Mont des Avaloirs et les quatre communes de Mayenne communauté. Ça représente à peu près 17 800 habitants. Et cette garde est effectuée par trois entreprises de notre secteur qui le connaissent parfaitement sur le bout des doigts."

FBM : qu'est-ce-que ça peut provoquer ce déménagement?

DR : "Ça peut provoquer un délai d'intervention qui, pour nous, est trop important. Si je prends par exemple Lignières-Orgères, qui est à l'extrême nord de notre communauté de communes, on peut être sur 45 minutes d'intervention au lieu de 25 actuellement."

FBM : et vous pensez que justement, il peut y avoir des drames à cause de ce délai rallongé?

DR : "J'ai eu un habitant de la commune du Ham qui a attendu une ambulance 40 minutes alors qu'on est censé être à 20 de Mayenne."

FBM : le nombre de patients pris en charge aux alentours de Javron-les-Chapelles n'est pas suffisant, d'après l'Agence régionale de santé. Vous comprenez cette logique comptable?

DR : "On ne la comprend pas parce que les ambulanciers font 1 à 2 sorties par garde sur notre territoire. Ça veut donc dire qu'il y a qu'il y a des besoins. Actuellement, on a des médecins qui peuvent faire appel à cette garde ambulancière, notamment les jours fériés pour des personnes qui ne sont pas mobiles sur le territoire. Et du coup, il faut deux ambulances pour que les patients puissent être transportés et être examinés du coup par le médecin de garde sur le secteur. On sait aussi que ça va mobiliser beaucoup plus de sapeurs pompiers volontaires puisque forcément les sorties qui ne sont pas faites par les ambulances seront assurées par les sapeurs pompiers. On a certaines casernes qui sont en sous effectif, notamment celles de Lignières-Orgères où ils sont huit sapeurs pompiers volontaires alors qu'il en faudrait une douzaine. Ils n'ont d'ailleurs pas de véhicules de secours victimes, donc ça risque de poser problème pour le nord du territoire."

FBM : tout à l'heure, vous parliez de cet habitant de votre commune qui a dû attendre pour être pris en charge. Vous avez des nouvelles de ce monsieur?

DR : "Il est décédé malheureusement à l'hôpital, son état de santé était trop grave."

FBM : mais vous pensez que c'est la conséquence de cette prise en charge tardive?

DR : "Non, je ne suis pas persuadée. Après, je ne suis pas médecin, je ne sais pas exactement ce qu'il avait, mais on doit prendre les patients dans des délais responsables. Vous savez, nous, on est à une petite heure d'Alençon, je parle pour la commune du Ham et à une petite heure d'Alençon. On est à 30 minutes de Mayenne, on est à une petite heure de Laval. Vous imaginez un enfant qui a un accident? Il faut l'emmener aux urgences pédiatriques. Il va attendre 40 minutes que l'ambulance arrive et ensuite 1 h pour être transporté à Laval. Il y a un moment, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. "

FBM : on se rend compte que la santé se détériore de plus en plus dans notre département. Il y a les urgences des hôpitaux qui ferment, le manque de médecins, le manque de spécialistes...

DR : "Oui, c'est un nouveau coup. On a signé un contrat local de santé avec l'ARS au début du mois de juillet. Le premier axe, c'est l'accès aux soins. Là, on se rend compte que des familles vont être dans la détresse parce qu'elles vont attendre des professionnels pour être prises en charge. Je pense que la logique comptable ne doit pas compter quand on parle de santé. Alors c'est vrai qu'une sortie pompier c'est 200 € donnés par l'ARS alors que le coût est en fait de 500 € pour la garde des ambulances. Ils ont réévalué les montants des gardes à 768 € par garde ambulancière. Donc effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de faire sortir les sapeurs pompiers qui sont en partie aux frais du département et des communes, que de faire sortir les ambulanciers qui sont payés par l'Etat. "