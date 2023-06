Démissionnaire il y a un an, un médecin revient aux Urgences avec le sentiment que la situation s'améliore

"Je n'avais pas été tendre avec la situation des Urgences l'an dernier lors de mon départ, et aujourd'hui, alors que j'observe que des progrès importants ont été réalisés, il me paraît logique de le faire savoir". Charles Jeleff ne regrette pas d'avoir quitté en mai 2022 ses fonctions de médecin urgentiste. Selon ses propres mots, lui qui était arrivé en poste dans le service 12 ans plus tôt, "ne se sentait plus en accord avec les décisions prises et ne voulait plus cautionner un système reposant sur un recours systématique et coûteux au personnel intérimaire".

A l'époque, le médecin urgentiste fait le choix de quitter son activité cherbourgeoise pour se concentrer sur son activité en secteur privé dans l'Oise. Mais rapidement, il y a un aspect du métier d'urgentiste qui lui manque : la transmission de son expérience aux plus jeunes médecins, et notamment aux internes. C'est ce qui va pousser Charles Jeleff à revenir à Cherbourg et à postuler pour reprendre son poste. "Je m'étais mis en disponibilité ce qui me garantissait de conserver mon poste, mais la direction de l'hôpital aurait pu refuser de me reprendre à Cherbourg", observe le médecin. Finalement, l'administration valide son retour et pour la plus grande satisfaction de Charles Jeleff, la situation aux Urgences n'aurait plus rien à voir avec celle qui l'a poussé à partir il y a un an.

Un hôpital qui redevient attractif

"A l'époque j'avais des collègues qui étaient déprimés et aujourd'hui, ceux que j'ai croisé et avec lesquels je me suis entretenu ont le sourire et évoquent des conditions de travail qui se sont améliorées. J'ai le sentiment que l'équipe des urgences a pu travailler avec la direction et que des avancées, des solutions ont été trouvées". Pour le médecin urgentiste, l'hôpital du Cotentin est redevenu attractif avec, outre des conditions de travail plus favorables, la promesse d'une pratique complète et variée pour les médecins, mais aussi des projets motivants, comme par exemple le souhait de participer à la médicalisation de l'hélicoptère de la Marine.

Pour toutes ces raisons, Charles Jeleff reprend un temps partiel à l'hôpital de Cherbourg. Il réalisera son premier service au sein des Urgences le samedi 1er juillet.