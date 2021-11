Démographie médicale dans le Grand Est : 10% de postes vacants dans la région

La région Grand Est, qui est déjà l'une des moins bien dotées en professionnels de santé, va devoir augmenter encore le nombre d'étudiants dans les prochaines années. Former plus et mieux, c'est le défi. Exemple à Reims.

1000 postes, essentiellement d'infirmiers et d'aides soignants, sont aujourd'hui non pourvus dans les établissements de santé du Grand Est selon les chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS) dévoilés ce mardi 16 novembre. Le Grand Est est déjà l'une des régions les moins bien dotées en professionnels de santé et c'est sur le territoire de la Champagne-Ardenne que la situation est la pire : 275 médecins pour 100.000 habitants, en dessous de la densité moyenne nationale (318).

Augmenter les quotas de formation

Et 45% des médecins ont plus de 55 ans dans la région Grand Est. Les besoins de formation sont donc énormes au vu des chiffres. "On essaye de faire correspondre les entrées en formation avec les besoins sur le terrain: entre 2019 et 2021, le nombre de places en écoles d'infirmières a augmenté de 20% et le nombre de places en écoles d'aides soignants de 60%", explique Virginie Cayré, directrice générale de l'ARS Grand Est.

L'ARS Grand Est qui consacre 8% de ses dépenses annuelles pour améliorer l'attractivité des métiers de la santé. Un défi quand on sait que le besoin d'infirmiers supplémentaires dans la région se chiffre à 10.000 d'ici à 2030. Et les autres métiers les plus en tension à l'hôpital sont les anesthésistes et les médecins urgentistes.

Former plus et mieux

Il faut former plus et mieux pour attirer et fidéliser les étudiants en médecine, mais encore faut il... des formateurs ! La doyenne de la faculté de médecine de Reims, le Professeur Pham, s'alarme : "les formateurs professionnels sont ce qu'on appelle les hospitalo-universitaires or pour être titulaire d'un poste comme celui-ci c'est un parcours du combattant, il faut pratiquer la médecine, former, et faire de la recherche... il faut pas moins de 12 ans pour le devenir". La doyenne de la fac de médecine de Reims note une vraie tendance à la démission : pas moins de 6 démissions en 3 ans à Reims.

Fidéliser les étudiants

La moitié des étudiants de médecine de Reims ne viennent pas de Reims. Et quand les professionnels de santé une fois formés, ont pris la décision de rester au CHU de Reims par exemple, il faut encore les fidéliser. Un défi là encore, selon la directrice du CHU Laetitia Micaelli-Flender : "quand on repère des "talents" il faut leur aménager des trajectoires, donc on leur propose par exemple des postes partagés avec l'hôpital d'Epernay, de Châlons-en-Champagne ou de Troyes pour qu'ils restent dans notre région".

Aujourd'hui, le CHU de Reims compte 39 postes médicaux vacants, soit un peu moins de 5% des effectifs.