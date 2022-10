Dengue : le dispositif sanitaire mobilisé en Corse

On en sait un peu plus sur le cas de Dengue déclaré ce mardi en Corse. La personne a été contaminée par un moustique tigre et selon les spécialistes médicaux à l'office de l'environnement de Corse ce moustique aurait lui-même été contaminé après avoir piqué une personne infectée par le virus de la Dengue sans doute préalablement contracté dans un pays tropical.

A présent la personne contaminée est médicalement suivie, elle n'est plus contagieuse et son domicile ainsi que les alentours sont traités pour éviter une prolifération des moustiques. Parallèlement, une veille sanitaire est en place avec l'ARS qui appelle les professionnels de santé à signaler tout nouveau cas.

Un premier cas autochtone

Première certitude, on sait comment cette personne a été contaminée. Hélène Barré Cardi est entomologiste médicale à l'Office de l'environnement de Corse et selon elle “__Il y a énormément de personnes qui reviennent chez nous infestées par la Dengue. Ils sont allés dans un pays où elle circule, ils reviennent malades et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent être piqués par un moustique de chez nous. Le moustique s'infecte et peut à son tour la transmettre à une autre personne sur place.”

De son côté, l'Agence Régionale de Santé a mis en place un dispositif sanitaire Adhoc, le docteur Matthieu Mechain est directeur adjoint à la veille sécurité sanitaire et gestion de crise à l’ARS Corse, pour lui “ Toutes les mesures sont mises en œuvre pour limiter, empêcher la survenue de nouveaux cas à la fois en lien avec Santé Publique France, pour l'enquête épidémiologique, la documentation de cette situation et la recherche d'autres cas et également pour identifier la présence des moustiques tigres et mettre en œuvre la démoustication__.”

Message reçu au service de lutte anti vectorielle de la Collectivité de Corse, dirigée par Jean-Baptiste Santoni, “On va chercher autour du périmètre de l'habitation des personnes où le virus circule, on agit sur 2 temps : le moustique tigre à une phase larvaire dans des gîtes aquatiques donc là on va supprimer tous ces gîtes ou les traiter pour éliminer les larves, donc éviter des générations qui vont arriver et ensuite nous traitons avec justement des moyens qu'on appelle adulticides pour éliminer tous les moustiques adultes qui sont déjà présents sur site ” dit-il.

Tous les ans 4 à 5 cas de Dengue importés sont recensés en Corse, ce cas autochtone est donc une première qui laisse supposer d'autres cas à l'avenir.