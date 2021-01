Denise, 91 ans, première pensionnaire d'un Ehpad du Nord Franche-Comté vaccinée

La vaccination a débuté ce vendredi 8 janvier dans le Nord Franche-Comté. D'abord, l'hôpital de Trévenans a ouvert le bal. Puis les Ehpad ont pris le relais. Quatre établissements étaient concernés dans l'aire urbaine : Maison Joly à Montbéliard, Les Magnolias à Pont-de-Roide, Maison Blanche à Beaucourt et Pierre Bonnef à Belfort.

20 patients vaccinés à l'Ehpad Pierre Bonnef

Symboliquement, c'est dans ce dernier qu'une patiente nord franc-comtoise a reçu la première dose. Elle s'appelle Denise. Âgée de 91 ans elle s'est même étonnée de la vitesse de l'injection. Elle avoue n'avoir presque pas réfléchi : "Dès que j'ai su qu'un vaccin était disponible, je me suis porté volontaire. Je le fais pour mes enfants et mes petits-enfants. Je n'ai pas eu mal du tout, je le conseille à tout le monde ! "

Derrière l'aiguille, le docteur Thomas, médecin coordinateur à l'Ehpad Pierre Bonnef, elle a supervisé le processus. "J'ai fait les démarches auprès des résidents et de leurs familles pour leur expliquer le vaccin, obtenir ou pas leur consentement éclairé et pour se lancer ensuite dans la vaccination", détaille-t-elle.

Denise est la première nord franc-comtoise pensionnaire d'un Ehpad à se faire vacciner. Elle a 91 ans. © Radio France - Thomas Vichard

Comme Denise, 19 autres personnes âgées de l'établissement belfortain ont été vaccinées ce vendredi, 50 supplémentaires le seront en début de semaine prochaine. L'Ehpad Pierre Bonnef fait partie du pôle gériatrique Claude Pompidou, auquel sont aussi affiliés les établissements Vauban (Belfort) et la Rosemontoise (Valdoie). La vaccination y démarre ce lundi (comme pour tous les Ehpad de l'aire urbaine) et concernera respectivement 75 et 70 résidents. En tout, près de 80 % des patients du pôle se sont portés volontaires, soit 215 personnes.

Sept centres de vaccination dans tout le Nord Franche-Comté

Pour Robert Creel, le directeur général du pôle gériatrique Claude Pompidou, l'arrivée du vaccin, est, enfin, un motif d'espoir. "Vacciner, ça va nous permettre de retrouver une vie, et pas seulement dans nos établissements", clame-t-il, alors que lui aussi a reçu une injection "pour donner l'exemple".

Hors Ehpad, deux centres de vaccination sont également lancés depuis ce vendredi, à Montbéliard et Trévenans. En tout il devrait y en avoir sept sur l'ensemble du Nord Franche-Comté dans les prochaines semaines. L'Agence Régionale de Santé a lancé ce jeudi un appel aux professionnels de santé "volontaires" pour renforcer le dispositif de vaccination dans le Territoire de Belfort.

La carte des centres de vaccination en Franche-Comté