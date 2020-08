Dentifrice, mousse à raser, crème hydratante : des "toxiques" dans les produits de nos salles de bains

Votre dentifrice, votre crème hydratante, votre mousse à raser... Vous pensez que ces produits ne vous veulent que du bien ? Détrompez-vous ! A en croire l'association 60 Millions de consommateurs, qui a mené l'enquête, les produits de nos salles de bains peuvent être remplis de "toxiques". Certains contiennent même des substances cancérogènes. Une étude est publiée jeudi 27 août, en prenant en compte plusieurs produits, classés de A à E en fonction de leur impact sur la santé et l'environnement.

Deux éléments cancérogènes dans les dentifrices

Les dentifrices sont particulièrement pointés du doigt. En effet, ils peuvent contenir deux éléments - le dioxyde de titane et la silice hydratée - qui ont pour objectif de rendre nos dents plus blanches mais peuvent aussi favoriser l'apparition ou le développement de cancers. "Ces deux ingrédients peuvent contenir des nanoparticules dont on craint les effets cancérogènes", explique Sylvie Metzelard, rédactrice en chef de 60 Millions de consommateurs. Le dioxyde de titane est d'ailleurs interdit dans l'alimentation depuis le 1er janvier 2020.

Les crèmes hydratantes et les gels douche ne sont pas mieux classés : il faut aussi faire la chasse à deux ingrédients sur leurs étiquettes, la coumarine et le lilial. Ces deux substances sont à la fois cancérogènes et toxiques pour la reproduction. Par ailleurs, les crèmes hydratantes qui sentent bon sont souvent les plus allergisantes. Pour les mousses à raser, le magazine conseille d'éviter les aérosols, truffés de substances mauvaises pour la santé (irritantes, notamment) et pour l'environnement.

Privilégier les compositions simples

Face à ce constat peu reluisant, comment faire pour acheter des produits qui nous conviennent tout en respectant notre santé et l'environnement ? Premier conseil, ne tombez pas dans le panneau des produits bio : ce ne sont pas toujours les mieux notés et certains sont remplis d'allergènes parfois toxiques. Le plus simple, d'après l'association 60 Millions de consommateurs, est de se référer à la liste des ingrédients (ou composition INCI) : "Entre deux produits, choisissez celui qui a la plus courte", conseille Sylvie Metzelard.