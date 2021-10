Dentistes antivax : trois questions à la présidente de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Yonne

Quatre dentistes dans l'Yonne refusent la vaccination contre le COVID et ne peuvent pas se faire remplacer. Trois questions à Laurence Tassard-Picaud, la présidente de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'Yonne pour mieux comprendre la situation et les conséquences sur leurs patients.

Quatre dentistes antivax (sur les 117 praticiens de l'Yonne) ne peuvent plus exercer. Ils ne peuvent pas non plus se faire remplacer. Une situation délicate dans un département sous-doté en cabinet dentaire. Pour comprendre la situation, trois questions à Laurence Tassard-Picaud, la présidente de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'Yonne.

France Bleu Auxerre : 4 dentistes sur 117 dans l'Yonne refuse de se faire vacciner, est-ce une situation exceptionnelle ?

Laurence Tassard-Picaud : Il faut savoir que globalement, en France, on est autour de 4 % de praticiens non vaccinés, nous sommes donc dans la moyenne mais ce qui nous pose problème dans l'Yonne, c'est qu'on est dans un département déjà en tension. Il suffit de regarder la démographie médicale sur le site de l'ordre national de la profession nous sommes le département le plus sous-doté en Bourgogne-Franche-Comté avec une petit peu plus de 34 dentistes pour 100 000 habitants. ces quatre dentistes en moins accentuent la tension.

Ces quatre dentistes sont hors-la-loi en n'étant pas vaccinés, ils n'ont pas le droit d'exercer, mais ils n'ont pas non plus le droit de se faire remplacer. Pourquoi ?

Il faut savoir que nous sommes une profession réglementée. Et en ce sens, c'est vrai que cette obligation vaccinale, qui découle de la loi du 5 août dernier, nous oblige à cette vaccination. Pour ce fait là, il y a effectivement des praticiens qui ont essayé de trouver une solution soit en se faisant remplacer, soit en ayant un collaborateur pour les remplacer. et donc le ministère de la santé que ces solutions, sont une façon de détourner la loi.

Quelle est la solution pour les patients de ces dentistes de l'Yonne ?

La situation est très complexe. Actuellement, on essaie de trouver des solutions pour que les collaborateurs puissent exercer dans d'autres cabinets. Après les patients, malheureusement, essaient de trouver des solutions dans des départements limitrophes ou la démographie médicale est moins tendue. On ne peut pas faire reposer un problème démographique sur les praticiens en activité . Il faut savoir que nous sommes une profession qui demande quand même beaucoup de concentration. On ne peut pas travailler 7 jours sur 7 et 12 heures par jour.