Semaine de la dénutrition : "Laisser la personne âgée manger ce qu'elle aime"

C'est un mal silencieux qui touche au moins deux millions de personnes en France : la dénutrition. Et en particulier les personnes âgées qui vivent encore chez elles. On estime qu'elles sont 400.000 à être dénutries. Pourquoi ? Comment le repérer ? L'éviter ? Nous avons posé ces questions à Charlotte Baudry, ingénieure en nutrition au SRAE, le service d'appui et d'expertise en nutrition.

Avec l'âge, on ressent moins la sensation de faim

"Les personnes âgées sont particulièrement à risque parce qu'en vieillissant, elles ont tendance à moins manger", explique Charlotte Baudry. "Notamment parce qu'avec l'âge, on a une perte d'appétit, on ressent moins la sensation de faim. Aussi parce que ça devient difficile de faire ses courses, de faire à manger. D'autant plus si elle est seule et qu'elle a des difficultés financières".

Les besoins en protéines sont plus élevés chez les personnes âgées

Alors que les personnes âgées ont toujours besoin de bien manger. "Il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'alimentation des personnes âgées. Très souvent, elles pensent qu'elles bougent moins et que, donc, elles ont besoin de moins manger. Alors que c'est l'inverse. Les besoins nutritionnels des personnes âgées sont les mêmes que ceux de tout adulte. Les besoins en protéines sont même plus élevés".

La viande souvent difficile à manger

Le problème, c'est que quand on vieilli, les dents s'usent et c'est plus difficile de manger de la viande. "Effectivement, il y a des problèmes bucco-dentaires, des troubles de la déglutition qui peuvent apparaître avec l'âge. Les personnes peuvent donc avoir des difficultés à mastiquer et à avaler. Progressivement, elles vont avoir tendance à éliminer certains aliments et notamment la viande parce que c'est difficile à manger alors que c'est un bon vecteur de protéines."

Si on ne fait, la dénutrition peut entraîner jusqu'au décès

Et, derrière, ça pose des problèmes de santé qui peuvent être graves. "La dénutrition va entraîner un affaiblissement de l'organisme. La personne va perdre du muscle, elle va perdre de la force, elle va avoir des difficultés à marcher, à se lever de sa chaise... Et ça va provoquer aussi un affaiblissement sur le plan immunitaire avec des personnes qui vont être plus sensibles aux infections et dont l'organisme va avoir plus de mal à se défendre. Et quand la dénutrition s'installe, il y a vraiment des conséquences qui sont de plus en plus graves qui peuvent amener à une perte d'autonomie, uns hospitalisation, même jusqu'au décès si on ne fait rien du tout".

L'un des signes d'alerte : quand la personne commence à flotter dans ses vêtements

Pour éviter d'en arriver là, comment est-ce qu'on repère cette dénutrition ? "Le premier signe d'alerte, c'est une perte de poids sans l'avoir voulu et sans s'en rendre compte. On peut le voir sur la balance ou parce que la personne commence à flotter dans ses vêtements. Chez une personne âgée, une perte de poids à partir de trois kilos, ce n'est jamais anodin".

Faire de l'exercice, ça ouvre l'appétit

Le mieux étant de prévenir cette dénutrition. Comment on fait ? "Il faut continuer de bien manger, surveiller son poids, faire une activité physique parce que ça ouvre l'appétit et ça permet de maintenir le muscle, avoir une bonne hygiène buccodentaire parce que c'est hyper important pour continuer de bien manger".

Maintenir le plaisir de manger

Quitter à manger que ce qu'on aime, même si c'est des petits gâteaux, du chocolat ? "Le vrai challenge, chez la personne âgée, c'est de maintenir le plaisir de manger. On dit souvent qu'à partir de 70 ans, il faut éviter les régimes et laisser la personne âgée manger ce qu'elle aime. Avec un point d'attention sur les aliments riches en protéines : la viande, le poisson et les œufs."