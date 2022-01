Dépakine : "c'est une grande victoire après dix ans de combat" (François Boudot, papa d'un enfant victime)

François Boudot et son fils Côme, victime du médicament Dépakine produit par Sanofi

C'est une décision majeure pour les familles victimes de la Dépakine qu'a prononcé ce mercredi matin le tribunal judiciaire de Paris. Il a jugé que le laboratoire pharmaceutique Sanofi avait "commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d'information". Ce médicament antiépileptique présentait des risques pour le fœtus en cas de prise pendant la grossesse. Il a par ailleurs jugé "recevable" l'action de groupe présentée par l'association de victimes de la Dépakine.

"C'est dix ans de combat acharné pour toutes les familles" - François Boudot à Ormoy

En Bourgogne Franche Comté, plusieurs familles se sont déclarées victimes de ce médicament, notamment dans l'Yonne à Ormoy. Le fils de François Boudot, Côme, aujourd'hui âgé de 12 ans, connaît un retard de développement qui lui pose des difficultés dans sa scolarité. Pour ce papa, la décision du tribunal est une grande avancée : "c'est une très bonne chose. C'est une grande victoire. Dix ans de combat acharné pour toutes les familles dont je fais partie."

Le déni de Sanofi

"On s'attendait quand-même à une issue favorable", indique ce père de famille, "vu l'ampleur des dégâts qu'a fait ce médicament Dépakine et surtout vu le non-dit de Sanofi qui refuse de reconnaître les méfaits de ce médicament pour les femmes enceintes. C'est prouvé que depuis les années 1980, Sanofi connaît les méfaits de ces médicaments pour les femmes enceintes et qu'il n'a rien fait jusqu'à l'action efficace de la présidente de notre association APESAC, Marine Martin, dans les années 2010."

Début d'une procédure judiciaire qui sera longue

Le papa de Côme espère maintenant que la justice pourra un jour être rendue. Car ce premier jugement n'est que le début de la procédure. "Mon fils est né en 2009. Il n'y avait rien d'indiqué dans la notice du médicament Dépakine. C'est absolument scandaleux qu'aucun médecin, généraliste, gynécologue, neurologue, ne nous ait alerté."

Le tribunal de Paris ordonne aussi qu'une large publicité soit faite à la possibilité ouverte aux patientes et à leurs enfants de participer à cette action de groupe. Sanofi a annoncé son intention de faire appel de ce jugement.