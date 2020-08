Dépakine : le laboratoire Sanofi mis en examen pour "homicides involontaires"

Un nouveau coup dur pour le laboratoire Sanofi. Après une première mise en examen cet hiver dans le dossier de la Dépakine pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires", le groupe fait face aujourd'hui à une nouvelle mise en examen pour "homicides involontaires". L’enquête doit déterminer si la mort de quatre enfants, quatre bébés âgés de quelques semaines ou quelques mois, entre 1990 et 2014, peut être imputée au laboratoire.

La colère de l'association des victimes de l'antiépileptique

Ce lundi matin, l'association de victimes de la Dépakine est soulagée après cette nouvelle mise en examen. "Une très grande victoire pour les familles" explique le collectif dans un communiqué. "Il faut que ces criminels en cols blancs soient poursuivis pour la mort de nos enfants" écrit-elle encore avant de demander une nouvelle fois l'indemnisation des familles pour la prise en charge du handicap des enfants.

Des dizaines de milliers d'enfants nés avec des malformations

Le scandale de la Dépakine éclate en 2011, des parents saisissent la justice pour dénoncer des malformations sur leurs enfants liées à la prise de l'antiépileptique pendant la grossesse. Selon les édutes de l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et de l'Assurance Maladie, entre 15.000 et 30.000 enfants seraient nés handicapés à cause de la molécule. En 2015, quatre familles ont déposé plainte pour « tromperie aggravée » et « blessures involontaires »

Le laboratoire Sanofi déjà mis en examen

En mai 2016, l'Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anti-convulsivant (Apesac) a lancé une procédure, qui a conduit à la mise en examen du laboratoire Sanofi pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" en février dernier. La molécule en cause, le valproate de sodium, est en effet commercialisée depuis 1967 sous la marque Dépakine par Sanofi, ainsi que sous des marques génériques. Prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires et d'épilepsie, elle présente un risque élevé de malformations congénitales sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte. De plus, il existe un risque accru d’autisme et de retards intellectuels et/ou de la marche.

L'Etat également mis en cause

Le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a condamné l'Etat, début juillet, à indemniser trois familles de victimes de la Dépakine dont les enfants sont lourdement handicapés après avoir été exposés in utero.

Ils ont développé des malformations du visage, des retards de développement, des troubles autistiques, du strabisme ou des problèmes ORL. Les parents des cinq enfants, aujourd'hui âgés de 11 à 35 ans, voulaient faire reconnaître la faute de l'Etat et des autorités sanitaires agissant en son nom (Agence de sécurité du médicament, ministère de la Santé, CPAM...).

Le tribunal a estimé que les responsabilités étaient également partagées, dans une moindre mesure, par le laboratoire Sanofi et des médecins prescripteurs.