Départ à la retraite d'un médecin à Cossé-le-Vivien : des solutions temporaires mises en place

Les professionnels de santé et les élus de Cossé-le-Vivien appellent les patients au civisme et à la patience. Un médecin part à la retraite ce vendredi 1er avril. Des solutions pérennes pour pallier son départ ont été trouvées mais pas tout de suite.

Les professionnels de santé et les élus de Cossé-le-Vivien appellent la population à la patience et au civisme. Les mois qui arrivent seront compliqués au Pôle Santé de la petite ville du Sud-Mayenne. Un médecin, le docteur Didier Morin, part à la retraite ce vendredi 1er avril, "ce départ fait beaucoup causer, ça crée des difficultés organisationnelles. On n'a pas de baguette magique mais des solutions se mettent en place progressivement. On fera tout pour répondre aux besoins de la patientèle".

Avant l'arrivée en novembre de deux jeunes praticiens, des solutions temporaires vont être mises en place comme des consultations assurées par des médecins d'autres communes. Des médecins remplaçants viendront aussi renforcer l'équipe de temps en temps jusqu'en juillet. D'où cet appel à la responsabilité en direction des patients de Cossé-le-Vivien qui pourraient s'agacer d'une telle situation.