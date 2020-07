Depuis 9h ce lundi matin, deux nouveaux centres de dépistage au coronavirus sont ouverts en Mayenne. L'un au gymnase Jacques Chamaret de Laval, le second dans la salle polyvalente de L'Huisserie où plus d'une centaine de Mayennais se sont déjà rendus.

Dépistage au coronavirus : déjà plus d'une centaine de Mayennais devant la salle polyvalente de L'Huisserie

Une file d'attente. C'est la première image de ce lundi en Mayenne, sur la commune de L'Huisserie au sud de Laval qui a vu sa salle polyvalente se transformer en centre de dépistage au coronavirus.

Une structure ouverte après le regain de l'épidémie dans le département qui compte sept clusters. Plus d'une centaine de Mayennais ont attendu patiemment déjà ce matin pour passer des tests. Il y a déjà deux heures d'attente d'après notre reporter sur place.

Tout se passe dans le calme et la sérénité. La mairie de L'Huisserie vous recommande d'apporter une bouteille d'eau si vous vous rendez dans la salle polyvalente.

Ces tests sont gratuits et se font sans rendez-vous. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une ordonnance médicale.

Ils sont ouverts tous les jours de 9h à 14h et de 16h à 20h, y compris les dimanches et jours fériés.

►► Plus d'informations à venir