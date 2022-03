La Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire "brise les tabous" pour inciter au dépistage du cancer colorectal

C'est un cancer moins connu, plus tabou et pourtant c'est la deuxième cause de décès par cancer en France : le cancer du côlon. Ce mois de mars, le "mois bleu", permet en ce moment aux professionnels de sensibiliser. Exemple à Amboise avec la Ligue contre le cancer.

Vous connaissez certainement le mois d'Octobre rose, pour la sensibilisation sur le cancer du sein ? Sachez qu'il existe aussi le "mois bleu". C'est en ce moment et ce rendez-vous est dédié au dépistage du cancer du côlon. En France, environ 17 000 personnes meurent chaque année de cette pathologie. Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France, après le cancer du sein. Et le dépistage reste le meilleur moyen de détecter d'éventuelles lésions cancéreuses.

La Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire a proposé ce vendredi 18 mars un parcours ludique dans un colon géant gonflable à Amboise pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. © Radio France - Mathilde Errard

Sensibiliser, expliquer, briser les idées reçues sur ce cancer encore tabou : c'était l'objectif des équipes de la Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire et le Centre de coordination des dépistages des cancers du Centre-Val-de-Loire, ce vendredi 18 mars à Amboise. Les équipes avaient installé une structure gonflable en forme de côlon géant. Les visiteurs pouvaient marcher à l'intérieur et s'informer. Un moyen ludique pour échanger, explique Somany Sengchanh, médecin coordinatrice au Centre de dépistage : "Ce n'est pas évident de parler de cette pathologie. Je dis souvent, entre deux et trois ans, parler "pipi caca" ça va. Mais au-delà, on a vraiment un problème sur les intestins et les selles, ce que je peux comprendre. Mais il faut vraiment dédiaboliser le sujet, en parler et que ce ne soit pas tabou".

En Indre-et-Loire, près de 200 000 personnes sont en âge de se faire dépister, comme Françoise, 71 ans, qui préfère "prévenir que de se retrouver avec ce truc". Et ce "truc" justement, ce sont des lésions cancéreuses, détectables grâce au dépistage. "On peut trouver des cancers de meilleurs pronostics, de plus petites tailles et donc on évite des traitements lourds", ajoute la médecin du Centre de coordination.

Le dépistage du cancer du côlon concerne uniquement les personnes entre 50 et 74 ans.

Mais 40 % des tourangeaux participent au dépistage. Alors, en parallèle de la sensibilisation, depuis le 1e mars 2022, plus besoin de se rendre chez son médecin. Un kit de dépistage à réaliser chez soi est disponible en ligne. Cette enveloppe bleue est livrée par courrier. Il faut ensuite envoyer les échantillons des selles au laboratoire.

Le kit de dépistage à faire chez soi est envoyé par courrier et géré par les Centres régionaux de coordination des dépistages des cancers. © Radio France - Mathilde Errard

En revanche, pour les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires ou qui ont des parents ou d'autres membres de leur famille touchés par un cancer colorectal, le dépistage ne suffit pas. "Il faut faire une coloscopie tous les cinq ans en général", assure Somany Sengchanh. Cela concerne aussi les personnes de moins de 50 ans.

Plus d'informations sur le site e-cancer.fr et auprès du Centre régional des dépistages des cancers. Le dépistage est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie.