Dépistage coronavirus : un délai de quatre jours avant de pouvoir faire le test à Coutances

Un habitant du centre Manche ne comprend pourquoi il doit attendre quatre jours pour savoir s'il a oui ou non le Covid 19. Le dépistage lui a été prescrit jeudi dernier et il doit attendre lundi matin pour le faire. En attendant, il ne sait pas s'il met sa famille en danger.

Cet homme marié et père de deux enfants de 6 et 2 ans, habite dans une commune proche de Coutances. Il a ressenti en milieu de semaine des symptômes qui l'ont inquiété. "C'était une forte migraine accompagnée de fièvre au moins à 38,5° et un écoulement nasal."

Il fait une téléconsultation avec son médecin traitant. Celui-ci lui explique que même pour un simple rhume, il faut réaliser un test Covid 19.

Avec son ordonnance, ce patient appelle immédiatement le laboratoire qui réalise sur la place de Gaule à Coutances les tests de dépistages en drive avec des écovillons, les fameux cotons tiges qui permettent les prélèvements dans la cavité nasale.

Pas de rendez-vous avant lundi matin pour ce dépistage.

Mais ce patient est tombé malade la veille du pont du 1er mai et le laboratoire ne pratique pas de tests dans le drive de Coutances pendant trois jours. Pour cet homme, "le plus difficile ce n'est pas l'inquiétude mais c'est l'incertitude notamment quand on a une famille avec des enfants en bas âge." Il est père de deux enfants de 6 ans et 2 ans et demi.

Et puis il ne sait pas s'il pourra reprendre le travail mardi prochain et ce qu'il va dire à son employeur s'il n'a pas les résultats lundi après-midi

Je dirai à mon employeur que j'ai été testé et que j'attends les résultats. En attendant, par précautions, je resterai confiné et ne viendrai pas au travail.

Le jeune papa ne comprend ce délai de trois à quatre jours en cette période de pandémie : "si on voulait vraiment faire baisser les courbes, il faudrait dépister aussitôt. Ça permettrait une mise en quarantaine immédiate et d'éviter la contamination."

Même s'il se sent mieux aujourd'hui, il ira tout de même faire ce dépistage lundi matin pour être sûr d'avoir été ou pas contaminé par ce virus.