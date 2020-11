Dépistage Covid-19 : tous savoir sur les drives PCR et antigéniques à Toulouse

PRATIQUE - Il n'existe plus que cinq drives de dépistage du Covid-19 à Toulouse et les horaires ont changé. Par ailleurs, neuf pharmacies devraient être habilitées aux tests antigéniques sur l'espace public

En Haute-Garonne, 36.500 tests virologiques sont réalisés chaque semaine dans le département. À Toulouse, il existe désormais cinq sites de prélèvement public, géré par l'ARS et la Préfecture. Ils ne procèdent que par teste PCR et sont accessibles sans rendez-vous, avec ou sans prescription médicale, pour toute personne de plus de 15 ans.

sur le parking du Zénith le moins fréquenté notamment entre 9h et 11h. Accessible en voiture et aux piétons du lundi au vendredi 8h45-12h

le moins fréquenté notamment entre 9h et 11h. Accessible en voiture et aux piétons du lundi au vendredi 8h45-12h au CHU de Toulouse sur le site de Purpan , bâtiment U2000. Accès piéton. Du lundi au vendredi de 13h à 17h, et le week-end entre 8h et 18h

de Toulouse sur le site de , bâtiment U2000. Accès piéton. Du lundi au vendredi de 13h à 17h, et le week-end entre 8h et 18h à l' Université Paul-Sabatier , du lundi au vendredi 8h-12h, uniquement à pied.

, du lundi au vendredi 8h-12h, uniquement à pied. sur le parking du stade de la base verte des Argoulets. Accessible en voiture et à pied du lundi au vendredi 8h45-12h

Accessible en voiture et à pied du lundi au vendredi 8h45-12h Esplanade Alain Savary, le long du Jardin des Plantes. Accès uniquement piéton. Ouvert du lundi au dimanche 8h45-12h.

Pour rappel, il existe sur chacun de ces sites une file prioritaire pour les personnes symptomatiques disposant d’une prescription médicale, les personnes contacts à risque inscrite dans CONTACT-COVID et présentant un justificatif (de l’assurance maladie ou de l’ARS, les personnes identifiées identifiées comme ayant été en contact avec un cas positif par l’application STOP-COVID (justificatif via l’application à présenter) et les professionnels de santé et assimilés .

Les résultats sont communiqués en moins de 48 heures après prélèvement pour les personnes prioritaires, entre un à cinq jours pour les autres. Les autorités rappellent qu'en attendant les résultats, il faut respecter les consignes d’isolement. Il est impératif de se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire pour se rendre à un centre de dépistage avec la case cochée "consultations, examens et soins ne pouvant être assures à distance et l’achat de médicament".

Les pharmacies toulousaines qui pratiquent les tests antigéniques sur l'espace public

La Mairie de Toulouse a par ailleurs décidé de faciliter l’installation de drives de dépistage antigénique sur l’espace public à la demande des pharmaciens qui doivent remplir un formulaire auprès de la mairie et l'ARS. L'arrêté préfectoral les y autorise depuis le 13 novembre, jusqu'au 28 février. Pour l'heure, neuf pharmacies ont formulé cette demande à la mairie :