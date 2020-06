Dépistage Covid-19 mobile à Luxeuil-les-Bains

En partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et les professionnels de santé l'ARS propose sans rendez-vous des dépistages gratuits. De tels dépistages se déroulent dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté.

Ce jeudi l'ARS avait installé ses chapiteaux blancs à Luxeuil-Les-Bains en Haute-Saône.

En fin de matinée, déjà 60 personnes se sont présentées à Luxeuil-les-Bains à ce centre de dépistage.

Pierre Pribile, le directeur général de l'Agence Régional de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté a fait le déplacement en Haute-Saône pour cette opération d'information et de dépistage du COVID-19.

Dans toute la région on réalise 10 000 tests par semaine, et on serait capable d'en réaliser beaucoup plus".