Dépistage Covid-19 : "Nos équipes sont sous pression"

Les centres de dépistage Labosud, situés dans le Gard et l'Hérault, ont pris en charge plus de 20.000 personnes mercredi et jeudi

Mercredi et jeudi 22 et 23 décembre 2021, les centres de dépistage montpelliérains* du laboratoire Labosud ont atteint un pic d'activité, similaire à celui qu'ils ont connu l'été dernier. En deux jours, il ont testé 1.600 personnes. Le taux de positivité des tests reste stable sur tout le mois de décembre (15%). Les résultats des tests PCR sont communiqués, dans 95% des cas, en moins de 24h.

On sait que c'est une période particulière et courte, mais les équipes sont quand même très sollicitées - Guillaume Tessier, référent des centres de dépistage de Labosud à Montpellier.

Le laboratoire s'est préparé : il a élargi ses horaires et a prévu d'ouvrir les dimanches 26 décembre et 2 janvier 2022. Par ailleurs, des professionnels de santé ont été recrutés. Les équipes sont rôdées mais elles sont sous l'eau. "Les équipes sont sous pression, remarque Guillaume Tessier, le référent des centres de dépistage de Labosud à Montpellier. Il y a aussi des tensions, dans nos centres comme ailleurs, entre les personnes qui ont des rendez-vous et ceux qui viennent sans. Heureusement, on a des agents de sécurité qui temporisent."

Dr. Guillaume Teissier, référent du laboratoire Labosud à Montpellier Copier

Les Montpelliérains vont se faire dépister Copier

*Salle Pagézy et salle Grammont