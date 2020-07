Dépistage Covid à Montbéliard : succès de l'opération, 90 volontaires testés

L'opération de dépistage organisée par l'ARS ce jeudi dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard est une réussite : il n'y avait pas assez de places pour tout le monde et certains n'ont pas pu effectuer de prélèvement. Une autre opération est prévue ce vendredi à Héricourt.

L'opération de dépistage organisée ce jeudi après-midi à Montbéliard est un succès. 90 personnes ont pu effectuer un test PCR, par prélèvement nasal (test nasopharyngé). Le dépistage gratuit et sans rendez-vous avait lieu dans le foyer Domon, dans le quartier de la Petite Hollande. Faute de place, une partie des personnes n'ont pas pu être testées et sont reparties bredouille.

"Je vais rendre visite à ma grand-mère dans le Sud, et je ne veux pas prendre de risque pour elle" Copier

Le dépistage avait lieu dans le foyer Domon, dans le quartier de la Petite Hollande. © Radio France - Mado Oblin

Cibler les quartiers prioritaires

Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé sur le Nord Franche-Comté se dit satisfaite du succès de cette opération. "Cela signifie que les messages d'alerte et d'attention que l'on diffuse sur la circulation du virus, les gens y sont quand même sensibles et c'est plutôt encourageant".

"Notre souhait, c'est d'aller au plus près de la population, d'essayer aussi d'aller vers des populations qui peuvent être éloignées du soin, qui n'auraient pas forcément le réflexe d'aller voir leur médecin si elles ont des signes, l'idée est de cibler si possible les quartiers prioritaires de la ville".

Une opération de dépistage est prévue ce vendredi à la salle de la Cavalerie à Héricourt, en Haute-Saône de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h. Elle est aussi gratuite et sans rendez-vous. Cette opération était organisée par l'ARS, en partenariat avec la ville de Montbéliard, la protection civile, et le Laboratoire Bio Allan.

"Situation favorable" dans le Territoire de Belfort