Dépistage Covid-19 : aucun cas positif à Talant et Quetigny

Moins d'une semaine après les opérations de dépistages, nous voila rassurés: aucun cas de Covid-19 n'a été détecté sur les communes de Talant et Quetigny dans l’agglomération dijonnaise.

Et pourtant vous avez été nombreux à venir vous faire tester: 289 personnes samedi dernier à Quetigny et 234 vendredi à Talant. Les plus patient(e)s ont fait parfois une heure et demie de queue pour accéder aux tentes dressées par la Croix Rouge.

Les autres opération menées précédemment sont aussi rassurantes. Au cours de ce mois de juillet 230 personnes sont venues se faire tester à Brazey-en-Plaine et on a recensé aucun malade. A Chenôve, pour 128 personnes, on a compté seulement deux cas positifs.

L'Agence Régionale de Santé et la Croix-Rouge promettent d'autres opérations de dépistages gratuits (Les tests PCR réalisés avec un écouvillon que l'on glisse dans chaque narine) avant la fin de l'été , mais les dates et les lieux ne sont pas encore connus pour la Côte-d'Or. On vous les communiquera bien sûr sur France Bleu Bourgogne.