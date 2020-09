Dépistage Covid : dans l'Hérault, les personnels de laboratoires dénoncent "une hystérie collective"

Depuis que les tests Covid sont gratuits et sans ordonnance, les laboratoires sont pris d'assaut. Les personnels dénoncent "une hystérie collective" qui rend les patient "irascibles et parfois violents". Ils sont appelés à participer à la journée d'action nationale du jeudi 17 septembre.

"Une hystérie collective s'est emparée des patients les rendant irascibles, égoïstes et parfois violents". Le tract de la CGT plante le décor en appelant les personnels de laboratoires à participer à la journée d'action nationale du jeudi 17 septembre. Depuis que les tests Covid sont gratuits et sans ordonnance, leurs établissements sont pris d'assaut. L'activité aurait augmenté de 25%, sans pour autant que les effectifs suivent regrette Thierry Michelland, technicien de laboratoire et délégué CGT.

Ça choque, ça fait mail. Parce qu'on n'est pas là pour se faire engueuler (Isabelle Lamrous)

Le jour de la grève pas question de fermer boutique mais plutôt l'occasion de sensibiliser les patients pour leur expliquer que les personnels ne sont pas "puching balls". À l'accueil notamment, les agressions se multiplient et vont parfois jusqu'à la menace. "Du genre, au téléphone : « si tu ne me donnes pas le rendez-vous, on va te casser la gueule ». C'en est arrivé à ce point-là !" rapporte Isabelle Lamrous, secrétaire médicale à Lunel et déléguée CGT, tout en précisant que ce genre de propos est rare.

Standards saturés avec 600 appels par jour

Souvent le ton monte parce que les patients veulent un rendez-vous ou un résultat tout de suite. "J'ai eu récemment une demande d'une dame qui voulait être testée immédiatement parce qu'elle recevait du monde le samedi". Quand Isabelle Lamrous lui a expliqué que ce n'était pas possible, elle s'est faite traitée "d'incompétente et de personne inhumaine". Le laboratoire est complètement phagocyté par le traitement des cas Covid constate la syndicaliste, "on n'arrive plus à fournir des soins de qualité comme on devrait pour les autres patients".

Il faudrait que les gens redescendent un peu en pression (Isabelle Lamrous)

La journée de jeudi sera aussi l'occasion de demander une revalorisation salariale précise Thierry Michelland qui n'a pas été prévue par le Ségur de la santé et que "les biologistes de Labosud ne veulent pas sortir de leurs poches".