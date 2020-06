Dépistage de 1.000 Creusois : "tout le monde joue le jeu", les infirmiers sur le pont

Depuis dimanche, c'est le branle-bas de combat pour les infirmiers libéraux creusois. L'agence régionale de santé a sollicité de nombreux cabinets pour mener à bien un dépistage massif sur un millier de personnes dans quarante communes. Il a été organisé après la découverte d’un possible foyer de contamination. Trois personnes ont en effet été diagnostiquées positives au coronavirus à Guéret en moins d’une semaine.

Hervé, infirmier libéral à Guéret Copier

Hervé, infirmier dans un cabinet de six personnes à Guéret, a interrompu ses congés en plein week-end de la Pentecôte pour enfiler sa surblouse et son masque de protection. "On a récupéré le matériel dans un laboratoire et on s'est rendus chez une trentaine de patients. Ça s'est bien passé, les gens savent qu'on fait ça pour leur santé et pour endiguer le virus, même si certains sont un peu angoissés. Nous n'avons eu que deux refus."

Tous les collègues infirmiers de tous les cabinets ont œuvré, il y avait une bonne dynamique

Emmanuelle, infirmière à Saint-Sulpice-le-Guérétois, se réjouit aussi d'avoir été bien accueillie chez tout le monde : "Les gens avaient été prévenus par l'ARS qu'on allait venir les dépister". Hervé résume : "Tous les collègues infirmiers de tous les cabinets ont œuvré. Dans notre profession, on est au service de la population. J'ai vu des gens volontaires, il y avait une bonne dynamique."

Les tests se poursuivent jusque jeudi

Les personnes testées par les infirmiers libéraux sont toutes des bénéficiaires de l'association d'aide à domicile Elisad. C'est au sein de cette structure qu'une auxiliaire de vie qui travaille à Guéret a été diagnostiquée positive au Covid-19 la semaine précédente. Les deux autres personnes contaminées sont des salariés du service de soins infirmiers à domicile qui dépend du CCAS de Guéret. Les deux structures travaillant régulièrement ensemble, ces trois cas justifient aux yeux de l'ARS le lancement de ce dépistage massif. Il concerne donc les 935 bénéficiaires d'Elisad, mais aussi ses 200 salariés.

Jensely Ntoutoume, directeur de l'association Elisad Copier

Andrée, auxiliaire de vie chez Elisad, s'est rendue à l'hôpital de Guéret dimanche pour se faire tester : "On nous a mis une sorte de long coton-tige dans le nez. C'est bien de faire ce dépistage, parce qu'il peut y avoir des personnes asymptomatiques, contaminées par le Covid-19 sans le savoir. Après, il ne faut pas non plus suspecter tout le monde !"

Le directeur d'Elisad, Jensely Ntoutoume, assure que "tout le monde joue le jeu" : "Il y a quelques inquiétudes chez les salariés et les bénéficiaires, mais nous les rassurons en expliquant qu'il s'agit d'un dépistage par précaution, pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre contamination."

L'auxiliaire de vie diagnostiquée positive est en arrêt de travail, confinée chez elle. "Elle travaille à Guéret, donc en théorie il n'y a pas de risque qu'elle ait croisé les salariés qui sont sur le territoire de Dun-le-Palestel ou Saint-Vaury", explique Jensely Ntoutoume.

Les résultats du dépistage attendus vendredi

D'après les premiers résultats du dépistage, aucun autre salarié d'Elisad n'est contaminé. Pour l'instant, seul un bénéficiaire de l'association a été diagnostiqué positif. Les résultats complets seront communiqués par l'agence régionale de santé vendredi 5 juin. Le but est d'évaluer la circulation du virus sur le territoire.

En attendant, l'association Elisad n'est pas à l'arrêt. Elle continue ses activités auprès des particuliers : toilette, aide à la vie sociale, aide aux courses, garde d’enfants, entretien du logement, ménage... "Les gestes barrière seront appliqués avec une vigilance encore plus accrue", conclut le directeur.