Dépistage des cancers : la mise au point de l'Agence Régionale de Santé

Département Mayenne, France

Pour l'Agence Régionale de Santé, il ne s'agit pas d'un coup de rabot mais d'une "reprise sur la trésorerie". Cette semaine sur France Bleu Mayenne, Bernadette Perrot, la vice-présidente du centre régionale de coordination des dépistages des cancers dénonçait un manque de moyens et une suppression de 450.000€ de budget pour le CRCDC. Une décision annoncée jeudi dernier lors d'un conseil d'administration.

Dans un communiqué l'ARS explique qu'il "s’agit d'une mesure de trésorerie, sans aucun impact sur le fonctionnement : le budget annuel du CRCDC a été maintenu en 2019 et l’organisme n’accuse aucun déficit financier". Pour l'Agence Régionale de Santé, "l’organisme disposait de réserves en trésorerie particulièrement importantes (2,8 millions €, soit 8 mois de fonctionnement), bien au-delà de ce qui est recommandé s’agissant de fonds publics". Chaque année l'ARS et la CPAM consacre plus de 4 millions d'euros dans le dépistage des cancers.