Dépistage du cancer colorectal en Côte-d'Or : deuxième cancer le plus meurtrier en France

En 2018, en France, 43000 nouveaux cas de cancer colorectal ont été diagnostiqués, 23000 hommes et 20000 femmes. Au total cette année là, 17000 personnes sont mortes. C'est ainsi le troisième cancer le plus fréquent, et le deuxième le plus meurtrier après le poumon. Ce mois de mars en Côte-d'Or, plusieurs opérations de dépistage sont organisées : c'est le mois Mars Bleu 2020.

Un cancer avec une évolution lente et silencieuse

Le cancer colorectal provient le plus souvent de la dégénérescence d'une lésion bénigne, non perçue par le patient, mais qui saigne de façon très discrète pendant des années.

À ce stade, précise le Centre de coordination Bourgogne-France-Comté, le test de dépistage du sang présent de façon microscopique dans les selles permet de pressentir l’existence de la lésion à un moment de son développement où les traitements (principalement chirurgicaux) permettent une éradication sans séquelles ni rechute.

Confusion avec la coloscopie

La participation nationale au dépistage du cancer colorectal est de 32,1%. De nombreux freins persistent encore quant à la pratique du test : confusion avec la coloscopie, tabou de la manipulation des selles, ou encore gênes liées à la partie corporelle intime concernée.

Calendrier des actions en Côte-d'Or :