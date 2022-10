Dépistage du cancer du sein en Isère : "on a encore une marge de progression" dit Catherine Exbrayat

Catherine Exbrayat est médecin coordinatrice en Isère des campagnes de dépistage des cancers. Elle est l'invité du 6-9 de France Bleu Isère à l'occasion du mois du dépistage "Octobre rose".

Parlons chiffres d'abord Catherine Exbrayat. Le cancer du sein touche combien de femmes en France ? Combien en Isère vous le savez ?

Alors en France, c'est à peu près 60 .000 femmes qui souffrent d'un cancer chaque année. Je n'ai pas de chiffres très récents en Isère, mais c'est à peu près 1.000 femmes chaque année. En France 12.000 en décède chaque année...

Alors que les cancers du sein, comme beaucoup d'autres, se soignent d'autant mieux qu'ils sont détectés tôt. C'est pour ça que le dépistage est si important ?

Oui, le dépistage permet, s'il y a un cancer, de le trouver le plus tôt possible. Et plus on le trouve tôt, plus on fera un traitement efficace et non-seulement efficace, mais en plus moins lourd puisque là il n'y aura pas de thérapeutique complémentaire, forcément ,à réaliser.

Donc moins d'effets secondaires aussi ?

Oui, exactement et de meilleures chances de survivre longtemps.

Évidemment, il y a eu un coup d'arrêt de ces dépistages pendant les confinement, pendant la crise sanitaire liée au Covid. Aujourd'hui, est ce qu'on est revenu à un niveau habituel ou normal de dépistage ?

Pendant la période de mars, avril, mai 2020, on a arrêté toute activité d'invitation et de réalisation de mammographies. Mais un an après on avait, on peut dire, rattraper le retard et là on est à une activité qui est revenue à ce qu'on avait avant. Ça reste malgré tout insuffisant puisque en Isère il y a à peu près 56% de femmes concernées qui participent au dépistage. L'objectif au niveau européen, ce serait 70% . Donc, vous voyez, on a encore une marge de progression et il faut vraiment continuer de faire circuler l'information de l'intérêt de réaliser ces examens.

Pourtant, il y a des campagnes de prévention depuis de nombreuses années maintenant, il y a ce mois d'Octobre rose, qu'est-ce qui, selon vous fait encore qu'il y a une sorte de plafond de verre ou en tout cas une proportion qui est difficile à dépasser ?

Je pense que beaucoup de femmes hésitent à y aller parce qu'elles ont peur qu'on trouve une maladie. C'est vrai que ce qu'on propose, c'est de chercher s'il n'y a pas un cancer. Donc voilà, ça peut vraiment faire peur. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que s'il y a un cancer, si on trouve avec la mammographie avant qu'il donne des signes, eh bien on va le trouver très, très tôt. Et puis parfois, il peut y avoir un peu de négligence. C'est vrai que maintenant, dès qu'on reçoit l'invitation, il ne faut pas trop attendre pour prendre un rendez vous. Parce qu'il est possible que dans certains cas, de plus en plus dans certaines zones du département notamment, il y ait des délais pour avoir un rendez vous pour une mammographie.

C'est un des freins au dépistage, le manque de structures ou de moyens de proximité ?

Ça peut effectivement rajouter de la difficulté, disons pour les femmes qui font leur mammographie. Du coup, ça va être un peu plus long que tous les deux ans puisque ça demande un peu de temps pour avoir un rendez vous. C'est pour ça que je les invite à anticiper les rendez vous pour ne pas avoir trop de délai par rapport à leurs anciens examens.

Et il y a des endroits dans le département ou c'est plus difficile que d'autres ?

Peut-être un peu plus dans le Nord-Isère... Alors il faut savoir qu'on peut aller faire sa mammographie aussi dans les départements voisins, dans le Rhône notamment quand on est dans le Nord-Isère. Voilà, on peut aller dans les départements voisins, il n'y a pas de problème. L'examen sera fait de la même manière et la deuxième lecture se fera aussi chez nous.