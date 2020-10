Dépistage du coronavirus à Toulouse, la situation redevient normale

Après une période très délicate pour les laboratoires, la situation semble se normaliser avec des files d'attente limitées et des délais pour obtenir les résultats raisonnables. Le CHU de Toulouse, qui réalise plus de 2.000 tests par jour, fait le point.

Le CHU de Toulouse gère les drives de Purpan et Paul-Sabatier, en plus de ses propres labos.

Les centres de dépistage en Haute-Garonne étaient jusque-là débordés. Si ils restent très actifs, la période de saturation est derrière eux. Le CHU de Toulouse, qui a longtemps prêté main forte aux laboratoires privés, précise que désormais ses laboratoires ne sont plus débordés, tout est rentré dans l’ordre. Les délais d'attente pour obtenir ses résultats, que ce soit aux drives et ou via les analyses des labos du CHU sont à présent de 24 à 48 heures pour prioritaires, 48-72 heures pour les autres.

Plusieurs facteurs explicatifs : la résolution des problèmes techniques, informatiques et d'approvisionnement, la fin de l'effet "rentrée" qui a vu arriver aux drives des milliers d'étudiants et le découragement éprouvé par ceux qui ne se sentent pas prioritaires.

Bientôt des tests antigéniques au CHU de Toulouse

À l'heure actuelle, le CHU réalise entre 2.000 et 2.500 tests chaque jour, 500 à 600 étant prélevés sur les drives gérés par l'hôpital, à Paul-Sabatier et à Purpan. Le taux de positivité en revanche n'évolue plus, autour de 10%.

PCR, antigénique, salivaire : le mode d’emploi des trois tests homologués pour détecter le coronavirus

De nouveaux tests devraient arriver au CHU, comme les fameux tests antigéniques, rapides (15-30 minutes pour avoir le résultat) mais ils sont beaucoup moins sensibles. Ils pourront se montrer utiles pour les dépistages de masse (en entreprise, dans les collectivités, les Ehpad, les aéroports). Les tests salivaires sont aussi une piste qu'explore le CHU toulousain pour les dépistages de masse.

