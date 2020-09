Dépistage du coronavirus : les laboratoires sont "débordés" à Châteauroux comme partout en Berry

Après les vacances, et face à la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie, les laboratoires d'analyses médicales sont "débordés, à Châteauroux comme partout en France, peu importe l'emplacement géographique", explique Hervé Leyldé, directeur de Bio Médiqual Centre.

Des infirmières extérieures recrutées pour suivre la cadence

Actuellement, une cinquantaine de patients viennent chaque après-midi dans le laboratoire castelroussin sur un créneau dédié aux tests. "Cela vient en plus de notre activité normale. Donc nous avons recruté des infirmières extérieures, autrement on arrivait plus à suivre." Les laboratoires, explique Hervé Leyldé, font face à des problèmes logistiques. Une fois les prélèvements réalisés, il faut faire les analyses, et il y a des embouteillages.

Jusqu'à une semaine pour obtenir le résultat d'un test

Si, techniquement, il est possible d'obtenir le résultat en 24 heures, "on peut mettre jusqu'à une semaine pour l'obtenir, et dans ce cas, ça n'a plus vraiment d'intérêt." Alors que les fermetures de classe commencent à arriver dans les écoles pour cause d'enfants contaminés, Hervé Leyldé déconseille de pratiquer des tests sur des enfants asymptomatiques qui ont moins de 11 ans. "C'est délicat sur des enfants en bas âge, parce que c'est douloureux. Ça fait l'effet de la moutarde qui monte au nez, ça fait pleurer. En revanche, on peut tout à fait prélever à tout âge, même sur un enfant de six mois, si on estime qu'il y a une bonne raison de le faire."

Quant à la crainte d'une deuxième vague, Hervé Leyldé est plutôt réservé et optimiste. "On voit une augmentation du nombre de tests positifs, mais c'est un chiffre biaisé par le nombre de tests qui augmente aussi. Et sur le nombre de décès, la courbe est totalement plate. il n'y a pas de flambée des décès liés au Covid."