Dépistage systématique du coronavirus : pourquoi ça coince en France

Le numéro 2 du ministère de la Santé Jérôme Salomon promet que d'ici début avril, la France pourra effectuer 29.000 tests par jour, contre 5.000 actuellement. "Nous faisons tout pour qu'il y ait de la solidarité entre les régions et nous augmentons nos capacités de test", assure le ministre de la Santé Olivier Véran.

Les matières premières font défaut

Pour l'instant, les laboratoires français et les usines manquent de matériel. Aujourd'hui, on n'a pas assez de composants pour produire ces tests : les réactifs pour détecter le virus, les bâtonnets qui servent à introduire le réactif dans la narine du patient.

Voilà pourquoi des soignants saisissent à nouveau le Conseil d'Etat : ils demandent en urgence des kits, faute de quoi, disent-ils, la santé des français est en péril.

Seuls certains patients sont testés

Depuis le début de la crise, et encore aujourd'hui, on teste uniquement les personnes à risque, avec des symptômes graves, en contact étroit avec des personnes infectées. Et pour les particuliers qui veulent se faire tester, il faut une ordonnance.

Seulement, un malade sur deux n'a pas de symptômes, et peut donc transmettre le virus à son insu. D'où l'intérêt de généraliser dès que possible les dépistages, mais aussi à la fin de l'épidémie, pour s'assurer que le virus ne circule plus.

Le dépistage, allié du confinement

A la mi-mars, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, lançait un appel à tous les pays : "TESTEZ, TESTEZ, TESTEZ!". La Corée du Sud n'a pas attendu cette préconisation pour lancer une politique de dépistage massif de sa population. 300.000 tests plus tard, le bilan de l'épidémie dans la péninsule est bien moins lourd : 94 morts, pour près de 9.000 cas recensés.

Les spécialistes l'assurent : le confinement seul, surtout moyennement respecté, ne suffit pas. Il faut y associer des tests massifs. Surtout qu'ils sont rapides, et relativement faciles à effectuer. Les résultats sont connus en quelques heures seulement.