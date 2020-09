Dépistage du Covid-19 en 30 minutes, la solution d'une start-up normande homologuée

L'entreprise Loop Dee Sciences, basée à Hérouville-Saint-Clair dans l'agglomération caennaise, vient d'obtenir le feu vert pour son kit de dépistage rapide du Covid-19. L'agence de sécurité du médicament et la Haute Autorité de santé ont validé le LoopX. Le résultat est obtenu en 30 minutes.

Le petit boitier carré bleu tient dans une main. Transportable partout, il permet de tester des patients n'importe où, sans passer par la case laboratoire. Le LoopX, c'est son nom, vient d'obtenir le marquage CE délivré par l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la validation du kit rapide de dépistage du Covid-19 par la Haute-Autorité de santé. Développé par la start-up normande Loop Dee Sciences, en partenariat avec le CHU, l'appareil permet de dire si l'on est positif ou négatif au coronavirus en 30 minutes (40 minutes tests PCR compris). Un outil de plus dans la lutte contre la propagation du virus qui devrait répondre aux demandes du ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Le téléphone n'arrête pas de sonner, confirme Stefan Gallard co-fondateur de la société basée à Hérouville-Saint-Clair près de Caen. Cette homologation est le sésame qui permet la mise sur le marché. Les prises de commandes se multiplient." Parmi les intéressés de grands groupes français et des clients internationaux, mais aussi des structures de santé plus locales comme des hôpitaux ou maisons de retraite en Normandie. Des stocks du Loop X, entièrement fabriqué dans la région, avaient été constitués. Aujourd'hui, Loop Dee Sciences est capable de produire 150 appareils et 3.000 kits de dépistage par jour. "Nous atteindrons prochainement une capacité de production quotidienne de 10.000 à 15.000 kits" conclu Stefan Gallard.