Dépistage du Covid-19 : le nombre de tests quotidiens multiplié par deux en un mois

Contestée par les enseignants, qui s'apprêtent à manifester massivement ce jeudi 13 janvier, la stratégie de l'exécutif de dépistage massif du Covid-19 est aussi questionnée par une partie des professionnels de santé, quand d'autres y voient encore une manière de freiner l'emballement épidémique. "Cette semaine, nous serons sur une augmentation de 27% [du nombre de tests], sur une moyenne hebdomadaire de 12,1 millions de tests, c'est inédit", a indiqué mercredi le Premier ministre, Jean Castex, lors des questions au gouvernement au Sénat. En l'espace d'un mois, le nombre de tests réalisés quotidiennement en France a plus que doublé pour avoisiner les deux millions depuis le 3 janvier.

Une stratégie inutile ?

D'après le médecin urgentiste Yonathan Freund, interrogé par l'Agence France Presse (AFP), "les tests à grande échelle sont probablement inutiles désormais". Et d'expliquer : "Est-ce que faire plus d'un million de tests par jour limite la circulation du virus ? Je ne le crois pas, ou alors à la marge". Aujourd'hui, "il est trop tard, on a perdu le contrôle, il faut accepter le fait que le virus va circuler", a-t-il poursuivi. Un pavé dans la mare ? "Beaucoup pensent la même chose mais le sujet est encore tabou", estime-t-il.

Une analyse que ne partage pas l'épidémiologiste Pascal Crépey qui voient dans les tests un outil indispensable de suivi de la pandémie. Mais aussi et surtout une manière, parmi d'autres, d'endiguer sa progression. "Avant, un cas contact devait s'isoler, maintenant que ce n'est plus la règle, c'est important de savoir si on est porteur du virus ou non", a-t-il souligné auprès de l'AFP. "Les tests, ce n'est pas un frein à main qui permet de stopper la voiture, mais ça reste un frein moteur." Et selon lui, "il est faux de dire que tout le monde sera contaminé par Omicron quoiqu'il arrive". Car tout dépend de la capacité de reproduction du virus qui peut être limitée par une combinaison de mesures.

Le dépistage en fait potentiellement partie même si, comme toute autre mesure, il n'est pas efficace à 100%. Cette capacité de reproduction est très importante mais reste à préciser car, à ce stade de l'épidémie, de nombreuses incertitudes demeurent autour du variant Omicron. "On ne connait pas encore assez sa contagiosité, ni ses conséquences, pour se permettre de modifier la stratégie de dépistage", estime le professeur en épidémiologie Mahmoud Zureik. "S'il s'avère que si ça devient un virus endémique comme le rhume, la question de la pertinence des tests va se poser, mais on n'en est pas là".

Un dépistage difficile à mettre en œuvre

Si, aux yeux de certains, les tests de dépistage restent pertinents, encore faut-il qu'ils soient accessibles et réalisés dans le bon timing. Les trois tests imposés aux enfants cas contact durant la première semaine de janvier ont provoqué de longues files d'attente devant les pharmacies et les laboratoires. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi soir une "simplification" de ce protocole, trois autotests suffisent désormais pour réintégrer la classe. Mais les enseignants ne décolèrent pas. "Non seulement le protocole actuel ne protège pas les élèves, les personnels et leurs familles mais de plus il désorganise complètement l'école. Ainsi, contrairement aux affirmations gouvernementales répétées, ce n'est pas l'école qui est ouverte mais une forme de 'garderie'", a réagi le Snuipp-FSU.

Découragées par les queues interminables, de nombreuses personnes privilégient désormais les autotests ou les tests antigéniques, accessibles sans rendez-vous, pour un résultat plus rapide. Mais ces derniers sont jugés moins fiables que les tests PCR, plus difficiles d'accès. "On est dépassé, on arrive aux limites du système", a commenté Jérôme Grosjean, biologiste médical, auprès de l'AFP. "L'autre problème, c'est que tous les tests sont un peu mis sur le même plan aujourd'hui mais ils n'ont pas la même valeur prédictive", a-t-il poursuivi. "Un autotest négatif ne doit pas rassurer à 100%", a-t-il résumé, même si c'est toujours "mieux que rien".

Une politique coûteuse

Compliquée à mettre en œuvre, cette politique de dépistage massive est enfin coûteuse. Selon le gouvernement, la facture pour l'année 2021 devrait s'élever à 6 milliards d'euros. "En 2021 nous avions estimé que la campagne de tests coûterait 5,2 milliards d'euros, je pense qu'elle coûtera plutôt 6 milliards à la fin", a détaillé Olivier Dussopt sur BFM Business. La faute notamment à un mois de décembre particulièrement gourmand en dépistages PCR et antigéniques, avec l'émergence du variant Omicron avant les fêtes de fin d'année.

Trente millions de dépistages ont été réalisés sur le seul mois de décembre, soit un septième du total des tests depuis le début de la pandémie, a précisé le ministre.

Olivier Dussopt s'est en revanche refusé à confirmer ou infirmer le coût de la facture des tests en décembre pour la sécurité sociale, le journal Les Echos ayant avancé mardi le chiffre de un milliard d'euros. "C'est un ordre de grandeur tout à fait plausible", a tout de même dit le ministre, précisant qu'une évaluation du montant définitif est en cours mais qu'il est trop tôt pour donner un chiffre précis.

Les tests PCR et antigéniques effectués gratuitement sont financés par la sécurité sociale et font l'objet de compensations par l'État. "Ce sont les meilleurs investissements possibles", a encore affirmé Olivier Dussopt mardi, car ils protègent "la santé et la capacité de l'économie à fonctionner".