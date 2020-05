Dépistage et confinement : nos voisins allemands ont-ils mieux géré la crise que nous ?

Le 11 mai, la France et le Grand Est entameront leur déconfinement, une semaine après nos voisins allemands. Si on regarde les chiffres, l’Allemagne semble avoir mieux géré la crise que nous. Avec plus de 7.000 morts contre près de 26.000 en France (selon un bilan publié ce jeudi 7 mai), le taux de létalité outre-Rhin est bien inférieur.

Pourquoi ? L'infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, Christian Rabaud, apporte une première réponse : parce que les autorités allemandes ont, tout simplement, réagi plus rapidement. Et ce, sur deux critères majeurs : le dépistage et le confinement.

Le dépistage

Contrairement à nous, les Allemands n’ont pas tardé avant de lancer une campagne de dépistage massif. "Ils ont fait ce qu’on va faire, explique Christian Rabaud. Ils ont dépisté très largement dès le départ. Ils ont eu une cartographie beaucoup plus réelle du nombre de cas de contaminations."

"Nous, pour des raisons de stocks, on ne pouvait dépister que les formes les plus graves, poursuit l'infectiologue nancéien. Pour les formes peu graves, on partait du principe que les malades pouvaient rester à la maison avec du paracétamol. L'évolution étant favorable, il n’y a pas eu de prises de risques pour les patients. Mais en termes épidémiologiques, le dénominateur, autrement dit le nombre de patients contaminés, était faible."

Ainsi comparée au nombre de décès, la mortalité relative apparaît plus importante en France qu'en Allemagne.

Coronavirus : les 10 pays qui comptent le plus de morts © Visactu

Le confinement

Deuxième élément majeur à prendre en compte : la date du confinement. Relativement à nous, les Allemands ont été confinés plus tôt, ce qui a considérablement réduit leur nombre de patients en réanimation. "L’épidémie a commencé en France, dans sa partie forte, après l’Italie et avant l'Allemagne, détaille Christian Rabaud. On considère que les Allemands avaient onze jours de retard sur nous mais ils ont confiné cinq jours après nous. Dans l’histoire de l’épidémie, ils ont donc confiné six jours avant nous !"

Si vous avez six jours de retard, vous avez deux à trois fois plus de patients en réanimation et c’est énorme !

"En France, on est arrivé à plus de 7.000 patients en réanimation. Si on avait confiné six jours plus tôt, on serait arrivé à 2.100. Bien sûr, on peut toujours refaire l’histoire après. Mais cela n’aurait pas du tout mis le système de santé sous la même tension," conclut le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy.

Il faut également noter qu'après les premières mesures de déconfinement appliquées en Allemagne, la circulation du virus est repartie à la hausse, faisant craindre un rebond de l’épidémie outre-Rhin. L'inquiétude est désormais la même en France, à quatre jours du 11 mai.