Dépistage gratuit du coronavirus à Bordeaux : jusqu'à deux heures d'attente

Il faudra vous armer de patience si vous avez décidé de subir un test de dépistage du coronavirus sur les quais à Bordeaux. Il faut entre une heure et une heure et demie avant de pouvoir se faire dépister. Le centre de dépistage réalise environ 250 prélèvements par jour.

Les centres de dépistage gratuits du coronavirus se multiplient à Bordeaux, et tant mieux parce que l'attente est looooooongue pour réussir à se faire racler le fond de la narine avec un mini écouvillon. Minimum une heure d'attente et jusqu'à deux heures ce mercredi matin sur les quais en face de la place des Quinconces.

10% seulement ont des symptômes

"C'est pas mal de prévention explique Lilian Barlet de la Croix Rouge, responsable du centre. On a une dizaine de pour cent de personnes qui viennent avec des symptômes mais c'est beaucoup plus en prévention avant de reprendre les études ou voir d'autres gens. Ont fait 200 à 250 tests par jour sur ce centre. Il faut savoir que pour un prélèvement on met à peu près trois minutes par personne. Là, je pense qu'il y a au moins 150 personnes qui attendent. On est donc obligés de fermer en avance parce que il y a trop de gens et qu'on ne peut pas répondre à la demande. On ferme à 14h sur ce centre. Les laboratoires viennent chercher les échantillons à 14h. On ferme donc la file d'attente aux alentours de 12h30 pour qu'on ait le temps de faire tout le monde avant 14h."

Prélèvement avec un petit écouvillon au centre de dépistage du coronavirus à Bordeaux en août 2020 © Radio France - Laëtitia Heuveline

Majoritairement des jeunes

Les personnes qui se présentent sont en majorité des jeunes sans symptômes, entre 18 et 30 ans. Mathilde et Alban patientent à l'ombre des platanes. "Ça ne me pose pas de problème d'attendre longtemps, avoue Alban, 22 ans, lunettes de soleil ronde sur le nez, l'important c'est la sécurité et savoir si on est positif ou pas." À côté, Mathilde, 20 ans, renchérit : "Je le fais pour protéger les autres personnes, je suis en contact avec des personnes à risques et si je peux éviter de les contaminer c'est quand même très bien !"

Malgré leur jeune âge, eux disent faire très attention "ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de bon sens et de responsabilité !" Il leur faudra entre une heure et demie et deux heures pour arriver sous la tente et se faire enregistrer, avant de subir le prélèvement. Pour les résultats il faudra attendre désormais entre 48 et 72h : les délais s'allongent avec l'augmentation du nombre de prélèvements.

Reportage : les jeunes se font dépister en majorité au centre de la Croix-Rouge en face de la place des Quinconces à Bordeaux Copier