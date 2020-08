Dépistage gratuit du Covid à Belfort, Montbéliard et Héricourt : où et quand participer ?

Les villes de Belfort, Montbéliard et Héricourt organisent des opérations de dépistage gratuit du Covid-19 entre fin août et début septembre. Voici les informations pratiques pour y participer.

Où et quand se faire dépister dans le Nord Franche-Comté ?

L'objectif est toujours le même : détecter les personnes positives au Covid-19 et les isoler du reste de la population pour prévenir la propagation du virus, alors que plus de 450 nouveaux cas positifs ont été enregistrés la semaine dernière dans la région.

L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec les collectivités, la CPAM, les CCAS et les laboratoires privés Bioallan et Biocity, organisent trois journées de tests : vous pourrez vous faire dépister gratuitement par test virologique, à Montbéliard le mercredi 26 août, Héricourt, le vendredi 28 août et Belfort le mercredi 2 septembre.

Montbéliard : gymnase Victor Hugo, mercredi 26 août

A Montbéliard, l'opération est organisée ce mercredi 26 août de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30, au Gymnase Victor Hugo, situé 1 rue Boileau. Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à participer à cette journée, dans la limite des places disponibles. Il suffit de se munir d'un masque et de sa carte vitale.

Héricourt : salle de la cavalerie, vendredi 28 aôut

A Héricourt, l'opération est organisée sous la forme d'un "drive" ouvert à tous et gratuit, ce vendredi 28 août de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30, salle de la Cavalerie, 7 rue Martin Niemöller. Là-encore, il est vous est demandé de vous munir d'un masque et de votre carte vitale.

Belfort : gymnase du phare, mercredi 2 septembre

A Belfort, la journée de dépistage sera organisée le lendemain de la rentrée scolaire : le mercredi 2 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 17h30, gratuitement et sans rendez-vous, au gymnase du Phare, 1 rue Paul Koepfler. "500 tests seront disponibles sur la journée", précise la municipalité.

A chaque fois, une zone d'attente sera mise en place, avec circuit à sens unique et distribution de gel hydroalcoolique. Plusieurs stands seront également proposés pour de la prévention.

Autres lieux où se faire dépister

Il est aussi possible de se faire dépister toute la semaine à Audincourt, Montbéliard, L'Isle-sur-le-Doubs, Pont-de-Roide, Belfort, Trévenans, Lure ou encore Luxueil-les-Bains, dans les laboratoires privés et "drives" dont les adresses et les horaires d'ouverture sont recensés sur le site internet de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté. Attention : la plupart des laboratoires ne reçoivent que sur rendez-vous, y compris le week-end.