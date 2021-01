La région Ile-de-France met à disposition des franciliens, vendredi 08 et samedi 09 janvier des centres de dépistage gratuit sans condition d'accès dans plusieurs villes, ainsi qu'auprès des gares et des centres commerciaux.

Dépistage gratuit en Ile-de-France dès ce vendredi près des gares et centres commerciaux

Des tests de dépistages gratuits proposés dès ce vendredi près des gares et centre commerciaux

Interviewée ce jeudi matin par nos confrères de France Info, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France a appellé "tous les franciliens à se refaire tester après les fêtes". Période durant laquelle "il y a eu un relâchement". Ce qui entraîne des risques puisque les "enfants retournent à l'école et les salariés, pour certains, retournent au travail".

Eviter une troisième vague et un troisième confinement

"L'urgence absolue" explique la présidente de région "est de _bloquer la troisième vague qui est en train d'arriver et de prévenir un troisième confinement_". Raison pour laquelle la Région met en place vendredi et samedi des sites de dépistage gratuit accessibles à tous.

Quatre-vingt lieux de dépistage gratuit en Ile de France à partir de ce vendredi

La région annonce qu'elle va déployer dans un premier temps "100 barnums dans 100 villes" annonce Valérie Pécresse pour y proposer à certains endroits des tests antigéniques*, dans d'autres des tests PCR, gratuits, de 10h à 17h, sans rendes-vous, et sans aucune restriction liée à l'âge ou l''état de santé.

* Les tests antigéniques, autorisés en France depuis la mi-novembre, permettent d'obtenir un résultat en 15 à 30 minutes. Comme les tests PCR, ils nécessitent un prélèvement dans le nez. Les résultats des tests PCR quant à eux sont communiqués après plusieurs jours car ils sont analysés en laboratoire.

Liste des villes où vous pourrez vous faire dépister vendredi 8 et samedi 9 janvier

Ci-joint la liste des villes et les jours de dépistage gratuit. Liste fournie par la région IDF. Les adresses seront précisées dans les prochaines heures.

Paris (75)

Vendredi 8 janvier 2021 au Forum des Halles.

Seine-et-Marne (77)

Vendredi 8 janvier, à proximité immédiate des gares :

Chelles, Melun, Centre Commercial de Villiers en Bière, Val d'Europe.

Samedi 9 janvier (tests antigéniques) :

Ozoir-la-Ferrière ; Crisenoy ; Pringy ; Fontainebleau ; Courtry ; Chateau-Landon ; Noisiel.

Samedi 9 janvier (tests PCR) :

La Rochette ; Coulommiers.

Samedi 9 janvier, dans des bus de dépistage :

Quincy-Voisins, Champagne-sur-Seine

Yvelines (78)

Vendredi 8 janvier, à proximité immédiate des gares :

Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Poissy, Saint Germain en Laye, Saint Quentin en Yvelines, Sartrouville, Versailles

Samedi 9 janvier (tests antigéniques) :

Le Vésinet ; Vernouillet ; Villepreux ; Hardricourt ; Morainvilliers ;

Samedi 9 janvier (tests PCR) :

L'Étang-la-Ville ; Le Chesnay-Rocquencourt ; Le Perray-en-Yvelines ; communauté d'agglomération Rambouillet Territoires.

Samedi 9 janvier, dans des bus de dépistage :

Méré

Essonne (91)

Vendredi 8 janvier, à proximité immédiate des gares :

Brétigny-sur-Orge, Vigneux sur Seine

Vendredi 8 et samedi 9 janvier, dans les centres commerciaux :

Les Ulis 2

Samedi 9 janvier (tests antigéniques)

Bures-sur-Yvette ; Saint-Michel-sur-Orge ; Etiolles ; Gometz-la-Ville.

Samedi 9 janvier (tests PCR)

Saint-Michel-sur-Orge ; Chalou-Moulineux ; Chilly-Mazarin ; Grigny ; Les Ulis ; Draveil ; Verrières-le-Buisson ; Mennecy ; Varennes-Jarcy.

Hauts-de-Seine (92)

Vendredi 8 janvier à proximité immédiate des gares :

Asnières-sur-Seine, Clichy Levallois, Colombes

Vendredi 8 et samedi 9 janvier, dans les centres commerciaux :

Les Quatre Temps La Défense, SO Ouest.

Samedi 9 janvier (tests antigéniques)

Vanves ; Suresnes

Samedi 9 janvier (tests PCR)

Colombes.

Seine-Saint-Denis (93)

Vendredi 8 janvier à proximité immédiate des gares :

Drancy, Le Bourget, Le Raincy, Saint-Denis

Vendredi 8 et samedi 9 janvier, dans les centres commerciaux :

Rosny 2

Samedi 9 janvier (tests antigéniques)

Epinay-sur-Seine ; Neuilly-sur-Marne

Samedi 9 janvier (tests PCR)

Bobigny ; Dugny ; Saint-Ouen-sur-Seine.

Val-de-Marne (94)

Vendredi 8 janvier, à proximité immédiate des gares :

Alfortville, Choisy le Roi, Fontenay-sous-Bois, Villeneuve Saint Georges, Villiers sur Marne

Samedi 9 janvier (tests antigéniques)

Villiers sur Marne ; Le Plessis-Trevisse ; Vincennes

Samedi 9 janvier (tests PCR)

Sucy-en-Brie ; Charenton-le-Pont ; Bonneuil-sur-Marne ;

Val d’Oise (95)

Vendredi 8 janvier 2021, à proximité immédiate des gares :

Franconville

Vendredi 8 janvier, dans les bus de dépistage :

La Frette-sur-Seine

Vendredi 8 et samedi 9 janvier, dans les centres commerciaux :

Aéroville, My Place, Art de Vivre Eragny,

Samedi 9 janvier (tests antigéniques) :

Le Plessis-Gassot, Parmain ; Hérouville-en-Vexin et Mériel.

Samedi 9 janvier (tests PCR) :

Taverny ; Méry-sur-Oise ; Villiers-le-Bel.

Les lieux de dépistages, gratuits, sont ouvert de 10h à 17h, à toute personne sans aucune condition. L'opération est réalisée en partenariat avec les entreprises Juste à temps et AJAN, avec les équipes de la Croix-Rouge française.

200 nouveaux lieux dépistage gratuit à partir vendredi 15 janvier en Ile de France

Le samedi suivant, le dispositif sera multiplié par deux et la région proposera deux cents nouveaux lieux de dépistages dans tous les département de l'Ile de France. "Et je demande aux Franciliens de retourner se faire tester et de s'isoler !" a martelé ce jeudi matin la présidente de Région.