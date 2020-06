Alors que le Covid-19 a quasiment disparu en Nouvelle-Aquitaine, l'ARS en profite pour mettre les tests à disposition des personnes les plus éloignées de la santé : SDF et personnes précaires, ou habitants des zones rurales, les "déserts médicaux". Illustration cette semaine à Saint-Jean-d'Angély.

"Ces tests, on aurait dû les avoir beaucoup plus tôt" : dépistages gratuits en Nouvelle-Aquitaine

Longue attente à l'entrée du centre des Bénédictines. Ludovic est venu avec ses deux filles, dont une est diabétique. Il aurait souhaité être testé plus tôt, mais "pas de tests, on était pas prêt".

La Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions les moins touchées par le Covid-19. L'ARS (Agence régionale de santé) profite de cette sérénité pour employer les tests disponibles afin de mener des actions de dépistage gratuit et sans rendez-vous, à destination de personnes éloignées de la santé : sans-abri, ou habitants de déserts médicaux.

Après avoir testé la semaine dernière des personnes précaires et sans-abri à La Rochelle ou Angoulême, ce sont les secteurs ruraux qui sont ciblés cette semaine. La région de Confolens est concernée en cette fin de semaine (rendez-vous jeudi de 9h à 19h au centre de santé de Saint-Laurent-de-Céris, puis vendredi à la mairie de Confolens selon les mêmes horaires).

120 tests dans la journée à Saint-Jean

Au tour de Frédérique d'être dépistée. L'écouvillon dans le nez tire quelques larmes à cette infirmière. "Mais un bon prélèvement doit faire pleurer" assure le biologiste Jean-Christophe Pageot. © Radio France - Julien Fleury

Avant cela, c'est Saint-Jean-d'Angély, à l'est de la Charente-Maritime, qui a eu le droit mercredi à une journée entière de dépistage, destinée aux habitants des 41 communes du canton de Saint-Jean. L'opération a rencontré son public, avec une longue file d'attente, et près de 120 tests pratiqués dans la journée.

Ludovic patiente avec ses deux filles, à l'entrée du centre des Bénédictines, réquisitionné pour le dépistage à Saint-Jean (il a été aménagé en centre de consultation Covid au début de l'épidémie). Un test PCR gratuit, opportunité à saisir pour Ludovic, demandeur d'emploi : "j'ai ma fille qui est diabétique, donc à risque, et puis les enfants n'ont pas de symptôme" explique ce papa un peu inquiet qui cherche à être rassuré.

Etre rassuré, priorité des patients

"Ces tests, on aurait dû les avoir beaucoup plus tôt", regrette Ludovic, "mais pas de tests, pas de masques, on n'était pas prêt..." Etre rassuré, au moins quelques jours, puisque les tests pratiqués permettent de repérer la présence du virus, mais pas de retrouver des anticorps prouvant qu'on a déjà eu la maladie (tests sanguins). C'est toujours bon à prendre pour Renée : "pour être rassurée, ça vaut le coup. J'ai assez de problèmes de santé pour avoir ça..." rigole cette retraitée, qui doit subir prochainement une opération.

Dès l'entrée, le médecin généraliste Mostafa Hassani distribue ses ordonnances. Le dépistage est pris en charge intégralement par la Sécurité sociale. © Radio France - Julien Fleury

"Est-ce que vous avez été malade récemment ? De la fièvre, de la toux ?" Sitôt passé la porte, Mostafa Hassani, médecin généraliste volontaire pour cette journée spéciale, distribue ses ordonnances : "c'est surtout pour détecter les personnes asymptomatiques" et remonter d'éventuelles chaînes de contamination. "Cela permettra de poursuivre le déconfinement sereinement" estime le médecin, convaincu que l'épidémie peut repartir : "il faut rester vigilant."

Questionnaire de santé, avant le prélèvement nasal pour le test PCR. Les labos Synlab-Charentes sont capables de traiter 3.000 tests par jour. © Radio France - Julien Fleury

Comme une catharsis

"Ça fait pas mal" promet le biologiste, au moment d'enfoncer son écouvillon (long coton-tige) ans le nez de Frédérique... de quoi tirer quelques larmes à cette infirmière : "pas très agréable..." Mais un prélèvement bien fait "doit faire presque pleurer" assure Jean-Christophe Pageot du laboratoire Synlab-Charentes, avant de jeter la poche contenant le prélèvement dans un bac déjà bien rempli.

Combien de tests positifs ? "Zéro j'espère" assure Jean-Christophe Pageot, qui transmettra les résultats dans les 24 heures. Cette opération de dépistage, le pharmacien la compare à une sorte de catharsis : "le confinement laisse des traces. Les gens ont des préoccupations médicales, économiques... donc le fait de venir ici, ça les sécurise."

Lucas et Corentin sortent tout juste du dépistage Covid-19. Les deux sportifs, membres de l'équipe de waterpolo, ont besoin d'être testés pour reprendre l'entrainement collectif avec ballon. © Radio France - Julien Fleury

Ne pas baisser la garde

Et puis cette mobilisation est aussi un moyen de faire de la sensibilisation, prolonger la mobilisation contre le virus, calcule Jean-Christophe Pageot, et notamment le port du masque et autres gestes barrière. "Parce que quand on va sur la côte, on voit que ça commence à être un peu n'importe quoi..."

Le succès de ce dépistage réjouit la maire de Saint-Jean, Françoise Mesnard, médecin de profession : "même si nous faisons un seul dépistage positif, nous aurons gagné notre journée" en permettant de déjouer un "cluster", une concentration de cas positifs. Dommage qu'on n'ait pas pu l'organiser plus tôt : "nous n'avions pas la culture du risque, mais si nous avions eu cette stratégie dès le départ, nous aurions évité beaucoup de décès, et cet arrêt de l'économie dû au confinement..."