Dépistage "massif" à Hérouville : seulement 33 tests le premier jour, l'ARS dit réfléchir à mieux communiquer

Le chiffre est frappant, pour une ville de 22.500 habitants. Seulement 33 personnes se sont fait dépister pour le premier jour d'ouverture du centre de "dépistage massif" quartier des Belles Portes à Hérouville-Saint-Clair, deux jours après la découverte d'un cas du variant anglais chez un parent d'élève. La salle polyvalente reste ouverte pour le dépistage ce vendredi de 14 heures à 17h30, et samedi de 10 heures à 17 heures.

"On dépiste 20.000 personnes par semaine dans le Calvados"

"Peut-être que la population n'a pas eu l'information suffisante", reconnait Magali Jacquet, la directrice déléguée pour le Calvados de l'Agence régionale de santé de Normandie, invitée de France Bleu Normandie ce vendredi : "On a sans doute à réfléchir à de meilleurs moyens de communication et à les développer", reconnaît-elle.

Quand on n'a pas de symptôme, on ne se rend sans doute pas compte à quel point on peut propager le virus et atteindre des personnes fragiles, vulnérables, qui peuvent se retrouver hospitalisées

Magali Jacquet souligne tout de même que Hérouville a un autre centre de dépistage du coronavirus, où les habitants se rendent de manière régulière depuis plusieurs semaines : "On dépiste quand même 20 000 personnes par semaine dans le Calvados, donc nous avons un taux de dépistage très important", assure-t-elle.

Pas d'autre cas avéré de variant anglais pour le moment

"Il faudrait sans doute accentuer à nouveau" la campagne de dépistage, "et surtout avoir une régularité, que chaque personne qui a pu cotoyer quelqu'un à risque vienne se faire dépister. Quand on n'a pas de symptôme, on ne se rend sans doute pas compte à quel point on peut propager le virus et atteindre des personnes fragiles, vulnérables, qui peuvent se retrouver hospitalisées".

Magali Jacquet précise également que "aucun autre cas" du variant anglais du coronavirus n'a pour le moment été repéré à Hérouville, en dehors du père de famille d'un élève de l'école Pierre Gringoire. Une campagne de dépistage spécifique est prévue dans l'école, ainsi que dans l'école voisine Poppa-de-Valois.