Coronavirus : le dépistage massif à Roubaix ne sera pas obligatoire

Au lendemain de la rencontre entre l'Agence Régionale de Santé et la ville de Roubaix, la campagne de dépistage massif au coronavirus se précise, même si on ne connait pas encore la date exacte. La mairie attend la validation des autorités de santé.

Après la rencontre entre la municipalité de Roubaix et l'Agence régionale de santé mardi 8 décembre, on en sait un peu plus sur le déroulé des tests massifs au coronavirus, même si on ne connait pas encore la date exacte où ils pourraient se tenir. Selon la mairie, la campagne se déroulerait sur une semaine, du lundi au samedi, dans la première quinzaine de janvier, "autour du 10-15 janvier".

Toute la population concernée ...

L'ensemble de 97.000 habitants de la ville sont éligibles à ce dépistage explique Jean-Philippe Dancoine, médecin généraliste et adjoint à la santé à Roubaix. Il ajoute : "Voire même des personnes qui fréquentent cette ville de manière très régulière pour des raisons professionnelles ou familiales".

... mais sur la base du volontariat

Jamais, ô grand jamais, cette campagne de dépistage ne pourrait être obligatoire, assure Jean-Philippe Dancoine. "On ne peut pas faire une opération comme celle là en dehors du volontariat." Il développe : l'ARS compterait sur une mobilisation et une communication pour sensibiliser les habitants à ces enjeux. "Les tests seront gratuits ça c'est une évidence, ils seront aussi sur la base du volontariat, et les gens viendront ... ou pas. [...] Mais en aucun cas on ne peut forcer les gens !"

Un rôle logistique pour la mairie de Roubaix

À l'issue de cette réunion, la mairie a une idée un peu plus précise de son rôle : essentiellement logistique. Il s'agirait de mettre en place les infrastructures où ces tests pourront se dérouler, "des gymnases ou des barnums", et les autorités de santé s'occuperont de l'aspect médical, avec des test PCR et des tests antigéniques.

La campagne officialisée jeudi ?

L'adjoint à la santé parle cependant toujours de cette campagne de dépistages massifs au conditionnel, en attendant l'officialisation par les autorités, l'Agence Régionale de Santé et le ministère de la Santé. Elle doit être réalisée jeudi 10 décembre dans le point hebdomadaire du gouvernement.

Contactée mercredi 9 au soir, l'ARS n'a "rien à annoncer" pour l'instant.